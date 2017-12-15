ГСЧС предупреждает о подтоплении трассы Киев - Чоп

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В пятницу и субботу в результате осадков ожидается рост уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), сообщает ГСЧС Украины.

"На 0,5-1,5 м, на пониженных участках местами возможен выход воды на пойму; реках бассейнов Прута и Сирет на 0,3-1,0 м, без негативных последствий; на реках Закарпатья на 1,0-2,0 м с выходом воды на пойму на нижних участках рек Уж, Рика, Теребля, Тересва и последующим затоплением поймы рек Латорица, Старая, Боржава; на участке Тисы Великий Бычков — Вилок на 2,0-3,0 м, с выходом воды на пойму. На нижнем участке г.Боржава, при дальнейшем повышении уровня воды продлится подтопления автодороги Шаланки-В. Комьяты, сельхозугодий и приусадебных участков ряда сел Иршавского и Виноградовского районов", — приводит ГСЧС данные Укргидрометцентра.

На реке Старая возможен перелив на автодорогу Киев-Чоп в районе села Зняцево.

Наиболее напряженной паводковая ситуация ожидается в нижних течениях рек Закарпатья: Уж, Старая, Латорица и Боржава. В горных районах возможно формирование значительного местного и склонного стока и образования селевых потоков.

Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Ява и на Шри-Ланке более 50 человек стали жертвами наводнений и оползней, вызванных мощными циклонами с сильными ливнями; в числе погибших на Шри-Ланке значится гражданин Украины.