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    Общество

    ГСЧС предупреждает о подтоплении трассы Киев - Чоп

    (обновлено: )5730
    В ГСЧС сообщили, что из-за ухудшения погодных условий реке Старая возможен перелив на автодорогу Киев-Чоп в районе села Зняцево.
    Паводок в Закарпатской области
    Mukachevo.net

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В пятницу и субботу в результате осадков ожидается рост уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), сообщает ГСЧС Украины.

    Начало наводнения на Закарпатье показали на видео с высоты птичьего полета
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    Начало наводнения на Закарпатье: видео с высоты птичьего полета

    "На 0,5-1,5 м, на пониженных участках местами возможен выход воды на пойму; реках бассейнов Прута и Сирет на 0,3-1,0 м, без негативных последствий; на реках Закарпатья на 1,0-2,0 м с выходом воды на пойму на нижних участках рек Уж, Рика, Теребля, Тересва и последующим затоплением поймы рек Латорица, Старая, Боржава; на участке Тисы Великий Бычков — Вилок на 2,0-3,0 м, с выходом воды на пойму. На нижнем участке г.Боржава, при дальнейшем повышении уровня воды продлится подтопления автодороги Шаланки-В. Комьяты, сельхозугодий и приусадебных участков ряда сел Иршавского и Виноградовского районов", — приводит ГСЧС данные Укргидрометцентра.

    На реке Старая возможен перелив на автодорогу Киев-Чоп в районе села Зняцево.

    Наиболее напряженной паводковая ситуация ожидается в нижних течениях рек Закарпатья: Уж, Старая, Латорица и Боржава. В горных районах возможно формирование значительного местного и склонного стока и образования селевых потоков.

    Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Ява и на Шри-Ланке более 50 человек стали жертвами наводнений и оползней, вызванных мощными циклонами с сильными ливнями; в числе погибших на Шри-Ланке значится гражданин Украины. 

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