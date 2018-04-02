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    МОЗ разорвал контракт с ректором медуниверситета Богомольца

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    Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики? (32)

    (обновлено: )35901
    МОЗ Украины досрочно разорвал контракт с ректором НМУ Екатериной Амосовой - согласно приказу, с 16 апреля она будет освобождена от должности "за невыполнение условий контракта".
    Екатерина Амосова
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины досрочно расторгает контракт с Екатериной Амосовой, которая занимает должность ректора Национального медицинского университета им. А.Богомольца, сообщается на сайте МОЗ в понедельник, 2 апреля.

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    Соответствующий приказ был подписан в пятницу, 30 марта. "МОЗ Украины досрочно разорвал контракт с ректором НМУ Екатериной Амосовой. (…) С 16 апреля 2018 (она) будет освобождена от должности ректора НМУ за невыполнение условий контракта", — говорится в сообщении.

    В частности, отмечается, что по состоянию на март остались невыполненными 12 пунктов требований Государственной финансовой инспекции по результатам выявленных ревизией нарушений.

    "30 марта после публичного рассмотрения отчета ректора Национального медицинского университета Екатерины Амосовой комиссия Минздрава Украины единогласным решением признала работу ректора НМУ в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала министерству досрочно расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой в связи с невыполнением условий контракта в 2017 году", — уточнили в пресс-службе Минздрава.

    Ранее действия Минздрава спровоцировали забастовку трудового коллектива и студентов университета, в ходе которой образовательный процесс был полностью остановлен. В среду, 28 февраля, Амосова призвала студентов и трудовой коллектив прекратить протест и вернуться к учебному процессу, забастовка прекратилась.

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