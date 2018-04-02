Мэр Николаева восстановился в должности и тут же вышел на работу

Фото inshe.tv

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Мэр Николаев Александр Сенкевич восстановился в должности и через два часа после решения Центрального районного суда вернулся в кабинет городского головы.

Оказалось, что кабинете мэра не осталось практически никакой мебели, однако Сенкевич заявил, что "главное для него — как можно быстрее начать решать городские проблемы".

Фото inshe.tv Мэр Николаева Александр Сенкевич восстановился в должности через суд

Напомним, 5 октября 2017 года депутаты Николаевского городского совета 42 голосами объявили о недоверии Сенкевичу и отправили его в отставку с поста мэра.

В течение полугода Сенкевич добивался в суде отмены этого решения и 16 марта судья Наталья Черенкова постановила восстановить его в должности по истечении 30 дней.

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Сенкевичу даже удалось выиграть иск с требованием немедленно выполнить решение суда о его восстановлении в должности, не дожидаясь апелляции.