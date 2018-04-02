наверх
02.04.201815:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.31- 0.24
  • EUR32.41- 0.29
Рубрики
Ещё
    Политика

    Мэр Николаева восстановился в должности и тут же вышел на работу

    (обновлено: )11620
    Александру Сенкевичу понадобилось полгода на судебные тяжбы, чтобы восстановиться в должности городского головы Николаева. Придя в свой кабинет, он обнаружил, что почти вся мебель исчезла.
    Мэр Николаева Александр Сенкевич восстановился в должности через суд
    Фото inshe.tv

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Мэр Николаев Александр Сенкевич восстановился в должности и через два часа после решения Центрального районного суда вернулся в кабинет городского головы.

    Оказалось, что кабинете мэра не осталось практически никакой мебели, однако Сенкевич заявил, что "главное для него — как можно быстрее начать решать городские проблемы".

    Фото inshe.tv
    Мэр Николаева Александр Сенкевич восстановился в должности через суд

    Напомним, 5 октября 2017 года депутаты Николаевского городского совета 42 голосами объявили о недоверии Сенкевичу и отправили его в отставку с поста мэра.

    В течение полугода Сенкевич добивался в суде отмены этого решения и 16 марта судья Наталья Черенкова постановила восстановить его в должности по истечении 30 дней.

    Читайте также: Первый в истории импичмент. Как сняли мэра Николаева

    Сенкевичу даже удалось выиграть иск с требованием немедленно выполнить решение суда о его восстановлении в должности, не дожидаясь апелляции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших