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    "Отравились гречкой". В "деле Скрипалей" появилась новая версия

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (164)

    (обновлено: )46809
    По информации британского издания, правоохранители допросили знакомую Скрипалей, которая может быть причастна к перевозке, предположительно, отравленной крупы.
    Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Фото telegraph.co.uk

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Полиция подозревает, что британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь отравили с помощью гречки, содержавшей вещество А234, сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источники.

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    По информации издания, правоохранители допросили знакомую Скрипалей, которая может быть причастна к перевозке, предположительно, отравленной крупы.

    Отмечается, что Скрипаль попросил дочь Юлию привезти из России гречку, лавровый лист и специи. Но она забыла сделать покупки и попросила об этом подругу, летевшую в Великобританию другим рейсом.

    Известно, что знакомая Юлии работает в крупной медицинской компании. В полиции не исключают, что отравляющее вещество могло находиться, в частности, в крупе.

    При этом специалисты считают, что обсуждаемое отравляющее вещество нельзя провезти в самолете незаметно. Так, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин отметил, что версии СМИ о перевозке яда "в чемодане" маловероятны, поскольку он обладает резким запахом и мгновенным действием. По его словам, такие нервно-паралитические газы убивают в течение двух-трех минут.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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