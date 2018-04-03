Датское предупреждение: Евросоюз в преддверии раскола

Владимир Матвеев, обозреватель

Миграционный и долговой кризисы, процесс Brexit и политика Администрации Трампа, стремление Юнкера и Меркель навязать блоку идею Европы "разных скоростей" приводят к росту националистических и появлению новых политических сил, стремящимся к особым отношениям или выходу из ЕС.

Расколу ЕС в первую очередь способствует шаги Администрации Трампа по усилению роли стран Центральной и Восточной Европы в противовес странам "старой" Западной Европы на фоне поддержки в реанимировании стратегической Инициативы Трехморья.

Как пишут Мортен Урсков Йенсен, председатель националистической партии с христианскими корнями "Датское собрание", и Лоне Нёргор, член правления "Датское собрание", в датском издании Jyllands-Posten, "мало кому удается подрывать свое собственное существование столь же успешно, как Евросоюзу. Еврократы, эта новоявленная европейская аристократия, попросту отказываются понимать, что Центральная Европа не желает слепо следовать ошибочной внешней политике Европы Западной".

Вышеградская четверка — Венгрия, Польша, Чехия и Словакия — не собираются "вести себя прилично", "несмотря на то, что евросоюзная элита записала Виктора Орбана сотоварищи "в крупнейшие грешники". А может, все наоборот, и Орбан — "в числе тех немногих политиков, которыми Европа может похвастаться", задают риторический вопрос авторы публикации.

Напомним, Польша, как и Венгрия и Чехия, отказались выполнять постановления ЕК по распределению беженцев согласно системе квот. Помимо Вышеградской четверки, Австрия ужесточает миграционную политику.

Датское издание отмечает, что поляки, венгры и чехи быстро начинают понимать, "что творится в "гигантских гетто" Франции, Швеции или в некоторых районах Брюсселя или берлинского Нойкёльна". В результате, отмечают авторы, "ответ оказался очевиден как для них самих, так и для их политиков – громогласное "нет" экспериментам над собственной страной по образцу Западной Европы".

В Евросоюзе "бразды правления" делят между собой немецкий канцлер Ангела Меркель и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, которых догоняет президент Франции Эммануэль Макарон. Сообщается, что Меркель и Юнкер "олицетворяют попытки Евросистемы навязать Центральной и Восточной Европе соискателей убежища".

В частности, "происходит это под угрозой отъема у тех же Польши, Венгрии и Чехии евросоюзных бонусов". "Но, несмотря ни на что, те все равно наотрез отказываются следовать западноевропейскому курсу", — подчеркивает датское издание.

Напомним, ранее премьер Польши в интервью "wSieci" категорически отвергла "попытки шантажа" в отношении Польши со стороны некоторых государств и органов ЕС, "с целью принуждения Варшавы к согласию на принятие мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока" в рамках механизма обязательного перераспределения мигрантов по странам ЕС, передает Radio Polska.

Более того, когда лидеры ЕС на декабрьской встрече в Брюсселе столкнулись с разногласиями в вопросе о квотах на прием нелегальных мигрантов, направляющихся в Европу, председательствующий на форуме глава Евросовета Дональд Туск предупредил о расколе ЕС по линиям Север-Юг и Восток-Запад и назвал обязательные квоты "неэффективными" и ведущими к раздорам.

Наряду с этим, рост националистических настроений наблюдается не только в Восточной Европе — националисты на подъеме и в странах традиционного евроатлантического уклада, пусть и не добившиеся пока существенных электоральных успехов, передает ВВС.

Характерно, что победа правоцентристской коалиции во главе с "Лигой Севера" Маттео Сальвини и Движения"Пяти звезд" на парламентских выборах в Италии знаменует собой значительные перемены в политическом ландшафте страны и подтверждает центробежный тренд в Евросоюзе, спровоцированный миграционным и долговым кризисом, недовольством расходов на социальное обеспечение и уровнем безработицы.

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При этом Сальвини заявил, что переход Италии на евро был ошибкой, и не исключил выход страны из зоны евро.

Американский научный центр Пью недавно опубликовал свой прогноз относительно будущей доли мусульман в населении Европы — при условии, если нынешние темпы роста сохранятся. Согласно этому прогнозу, в Швеции доля мусульманского населения к 2050 может возрасти до 30,6%. В Польше, по мнению центра Пью, ситуация будет выглядеть совсем по-другому. В стране доля мусульман вырастет с 0,1% в 2016 до 0,2% в 2050 году. В Чехии — с 0,2% до 1,2%. В Словакии — с 0,1% до 0,7%. Венгрии — с 0,4% до 4,5%. Примечательно, что это "все равно ниже, чем те 5,4%, которые Дания имеет уже в настоящее время".

Подчеркивается, что "страны Центральной и Восточной Европы хорошо "осведомлены об идеологической повестке дня в Евросоюзе". "Я не побоюсь сказать, что политический ислам станет частью Европы завтрашнего дня", — цитирует издание заявление еврокомиссара по внешней политике Федерики Могерини, сделанное в 2015 году.

В этом контексте противник ЕС, "Датское собрание" склонно считать, что бывшие коммунистические страны "подготавливают почву" для будущего референдума о выходе Дании из блока.

В частности, датское издание Jyllands-Posten представляет следующий "План "Датского собрания":

1. Дания выходит из Шенгена. Шенгенский "договор стер все границы, и Евросоюз сам навлек на себя это зло". Отмечается, что в условиях Шенгена "невозможно эффективно противостоять массовой миграции и преступности". Во избежание такой ситуации большинство датчан дважды проголосовали против: первый раз — в 1992 году, сказав "нет" Маастрихтскому договору, и второй раз — в 2015 году, отказавшись отменить датские юридические оговорки. По мнению авторов, "самое время полностью пресечь это порочное сотрудничество".

2. Дания проводит референдум о членстве в Евросоюзе. Отмечается, что "судьбу будущего членства Дании в Евросоюзе решит референдум". При этом благосостояние Дании "останется скреплено договором с Европейской Ассоциацией Свободной Торговли (EFTA), членством в НАТО, внутрискандинавским сотрудничеством и договорами со странами за пределами ЕС".

3. Дания пойдет путем независимости через переходный период. Подчеркивается, что в настоящее время Дания — крупный донор Евросоюза, чей вклад оценивается примерно в 6 миллиардов крон.

Если сложить эту сумму с той, что удастся сэкономить благодаря пересмотру внешней политики, как подчеркивают авторы, "станет возможным полностью компенсировать экономический ущерб от выхода Дании из Евросоюза". При этом, Дания перестанет терпеть убытки от невозможности вести торговлю со странами-нечленами ЕС.

В ходе подготовки референдума предлагается "закрыть границы (не в последнюю очередь для Швеции)", "приостановить всю иммиграцию из стран, не входящих в западный мир", и установить "настолько заманчивое вознаграждение за добровольное возвращение, что не подлежащие интеграции лица попросту не смогут отказаться".

Как отмечает Jyllands-Posten "в настоящее время в Дании и остальной части Евросоюза происходит борьба за территорию параллельно с процессом исламизации". В этом контексте "стремительно идет смена населения".

Однако, страны Запада, ЕС далеки от создания реальной стратегии. Например, в противовес председателю Еврокомиссии Юнкеру и канцлеру Меркель, президент Польши Анджей Дуда заявил во время 27-го экономического форума в Кринице-Здруй, что принятие политики "Европы разных скоростей" может привести к распаду ЕС.

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На сегодняшний день, не ясны пути имплементации весьма расплывчатых проектов президента Франции Эммануэля Макрона, направленных на так называемое реформирование блока, "двухскоростной Европы".