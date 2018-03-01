Переформатирование и раскол ЕС: с севера на юг, с запада на восток

Владимир Матвеев, обозреватель

Миграционный и долговой кризисы, процесс Brexit и политика Администрации Трампа, необходимость реформирования еврозоны и рост националистических и сепаратистских сил — усиливают процессы дезинтеграции и переформатирования ЕС, раскалывая блок между Западом и Востоком, Севером и Югом.

Водоразделом стал миграционный кризис 2015-2016 гг. Некоторые страны, например, Вышеградской четверки отказались принимать нелегальных мигрантов по установленным ЕК квотам. Миграционные проблемы существенно дестабилизируют ситуацию в странах-членах в целом. Характерно, что когда в ходе встречи в верхах Евросоюза в декабре 2017 года обсуждали проблему миграционной политики, дальнейшее развитие еврозоны и процесс Brexit, председатель Евросовета Дональд Туск предупредил о расколе ЕС по линиям Север-Юг и Восток-Запад.

"В нашем Экономическом и валютном союзе наблюдается раскол — простите за географическое упрощение — между Севером и Югом, – подчеркнул Туск. – А в отношении к миграции раскол – между Востоком и Западом".

Лидеры Евросоюза на встрече в Брюсселе столкнулись с серьезными разногласиями в вопросе о квотах на прием нелегальных мигрантов, направляющихся в Европу. Председательствующий на форуме Туск назвал обязательные квоты неэффективными и ведущими к раздорам.

"Вопрос об обязательных квотах оказался очень спорным, а исходя из его важности и последствий, которые он может иметь, ему было уделено непропорционально малое внимание. В результате предложенное решение оказалось неэффективным", — говорится в обращении Туска.

Польша, как и Венгрия и Чехия, отказались выполнять постановления ЕС по распределению беженцев согласно системе квот. В этом контексте, в ближайшие полгода ЕС намерен провести реформу миграционной политики с учетом ряда пожеланий стран-членов.

"Эти страны руководствуются убеждением, что нельзя проводить миграционную политику вопреки общественному мнению, - говорил тогда Конрад Шиманский в интервью Radio Polsha. — Эти страны убеждены, что такие механизмы не способны эффективно помочь миллионам беженцев. Я считаю, что предложенный механизм лишь вредит Евросоюзу. Ведь уже сейчас это порождает протесты и беспокойство значительной части общества".

"Квоты по распределению беженцев неэффективны и бесполезны, подобное мнение недавно высказал и глава Евросовета Дональд Туск", — сказал несколько недель назад премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, которого цитирует ВВС.

Показательно, что помимо Вышеградской четверки, Австрия ужесточает миграционную политику. Сближение Вены и Будапешта наводит на исторические параллели.

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Трения между востоком и западом Евросоюза грозят стать его главной головной болью на ближайшие годы. Канцлер Австрии Себастиан Курц недавно заявил, что эти трения – "один из главных вызовов, на которые ЕС предстоит найти ответ, и высказал свою версию: рецепт в том, чтобы ка всем членам ЕС, большим и малым, относились одинаково", — передает ВВС.

Напомним, история с противостоянием Евросоюза и стран Вышеградской группы по вопросу о приёме переселенцев, беженцев с Ближнего Востока и из Африки длится уже более двух лет.

В интервью Тони Блэра европейским изданиям он предостерегает ЕС от того, чтобы относиться к Brexit только как к британской проблеме. По мнению британского политика, в Европе повсеместно существуют причины, которые могут подтолкнуть каждое государство к выходу из ЕС.

"В каждой стране ЕС сегодня существуют точно такие же страхи и напряженность, которые привели Британию к выходу из ЕС", — отметил в беседе с журналистами экс-глава Лейбористской партии Блэр, пишет Die Welt.

Как считает Блэр, "оказавшись за пределами ЕС, Великобритания неизбежно захочет оправдать свой выход и простимулировать других последовать ее примеру".

Рост националистических настроений наблюдается не только в Восточной Европе — националисты на подъеме и в странах традиционного евроатлантического уклада, пусть и не добившиеся пока существенных электоральных успехов, передает ВВС.

"Сражение" между регуляторными органами Евросоюза и польским правительством из-за планов Варшавы ослабить судебную независимость, разделяет восточную и западную Европу таким образом, что еврорегион вспыхнул вдоль северо-южной линии разлома", — пишет Джонатан Стернс в Bloomberg.

На грядущих в апреле венгерских выборах партия Фидес во главе с Виктором Орбаном вполне может получить конституционное большинство, набрав более 50% голосов. И в странах "Старой Европы" с этим начинают считаться.

Неназванный чиновник одного из западноевропейских правительств так охарактеризовал ситуацию британской газете Times: "Да, Орбан немного авторитарен, да, он популист. Но он оказался прав насчет миграции, он умен, он выигрывает выборы и никуда не исчезнет — нам придется иметь с ним дело", цитирует его ВВС.

Как отмечает Bloomberg, такие восточноевропейские страны, как Чехия и Румыния, вступают в противоречия с курсом ЕС, отказываясь не только принимать беженцев, но и пытаясь декриминализовать часть преступлений, связанных с коррупцией.

Эти процессы и явления проходят в контексте того, что в ходе июльского визита президента США Трампа в Польшу, в Варшаве обсуждались вопросы коллективной обороны НАТО и сотрудничества в области энергетики в контексте реанимируемого проекта "Инициатива трех морей", поддержку которому высказал Трамп по сути, в пику Меркель, Старой Европе.

Призывы Варшавы к увеличению американского военного контингента в Польше и увеличению поставок СПГ из США в контексте "энергобезопасности ЕС" и противоречий Варшавы и Брюсселя, Берлина по приему мигрантов, торгово-экономические интересы придали импульс встрече и соглашениям с президентом США.

В связи с изложенным, Варшава смотрит на "безопасность восточной границы ЕС" сквозь призму США, НАТО. Характерно, что Пентагон формирует новую службу технической поддержки на Балканах и в Восточной Европе. Варшава покупает американский СПГ и становится одним из центров дискуссии по политике безопасности и модернизированным координационным центром НАТО в регионе.

Нехватка четкой институциональной политики в отношении евро выкристаллизовывает нестабильность, волатильность в целом. Положение стран в еврозоне столь асимметрично, что если ситуацию не удастся исправить, еврозону ждут новые потрясения и изменения.

Расширяя политику "сверхдешевых денег" накануне миграционного кризиса, ЕЦБ резко обострил конфликт Севера и Юга в еврозоне, обострив фундаментальные различия во взглядах на роль печатного станка. Норвегия вышла из состава ЕС. Дания и Швеция, находясь в Евросоюзе, не хотят присоединяться к монетарной системы и вводить евро, хотя их валюты соответствуют системным критериям ЭМС. К проблемным странам еврозоны относятся государства главным образом на юге континента, за которые больше не хочет излишне платить богатый Север.

При этом западные эксперты отмечают, что евро существенно улучшает положение немецких экспортеров по сравнению с жителями остальной Европы, и призывают откорректировать "дисбаланс".

Сколько бы Берлин ни говорил о благородных намерениях, "евро существенно улучшает положение немецких экспортеров по сравнению с жителями остальной Европы и за ее пределами", пишет Милтон Эзрати, пишущий редактор в National Interest, сотрудник Центра исследования человеческого капитала Университета Баффал, в The National Interest.

Экономические структуры в Европе "перекошены", что особенно касается ФРГ. Предлагаемые лидерами ЕС механизмы дисбалансов между членами еврозоны не согласованы.

Несмотря на прогнозы обзоров формировавших ЕС, в которых перечислялись всеобщие выгоды от совместной валюты, вместо того, чтобы обеспечить всем странам-участницам "значительные преимущества", оказалось, что единая валюта закрепила "искаженные и неадекватные цены" на национальные валюты.

В этом контексте важно, что доллар США укрепился после публикации текста речи нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и статистики от Conference Board.

"Несмотря на недавнюю волатильность, финансовые показатели продолжают быть благоприятными", — говорится в тексте речи Пауэлла, с которой он обратится к финансовому комитету Палаты представителей Конгресса. Текст выступления публикует пресс-служба ФРС. Речь является первым официальным выступлением Пауэлла в новом качестве.

Лидеры ЕС пытаются создать ряд моделей для участия разных стран в обновленном евроблоке. То, каким образом европейские страны будут выстраивать отношения, зависит в значительной степени от характера формирующихся в 2018-2019 гг. экономических и валютных конфигураций, валютных зон, институтов.

В настоящее время, кроме стран, которые сомневаются в необходимости присоединения к еврозоне в сложившихся условиях, есть страны, которые сомневаются в целесообразности оставаться в ней.

Как отмечает ВВС, баталия Восточной и Западной Европы "угрожает затормозить, а то и вовсе обнулить полтора десятилетия интеграционных процессов, а в более широком смысле ставит вопрос: ЕС — это объединение по принципу общих экономических интересов или общих ценностей?"

Проблема усугубляется и тем, что более богатые члены ЕС готовятся урезать дотации более бедным странам, что предвещает еще одно столкновение востока и запада Европы.

Тем более, что в качестве обоснования сокращения субсидий некоторым странам уже открыто называется неприятие ими либеральных ценностей.

В то же время президент Чехии Милош Земан высказался, что, возможно, "лучше лишиться европейских субсидий, чем принимать иммигрантов-мусульман". Польша и Венгрия тоже недвусмысленно говорят Брюсселю: "мы — не ваши колонии", цитирует Земана ВВС.

Жителям Восточной Европы кажется, что их страны превратились в "колонии" Западной Европы, и это ощущение может оказаться не менее серьезной угрозой для единства Евросоюза, чем Brexit и новая политика Администрации Трампа в отношении поддержки стран Восточной Европы. Как сообщало агентство Bloomberg в 2017 году, забастовка на заводе VW в Словакии также обнажила раскол внутри Евросоюза (разница в размере оплаты за практически одинаковый труд).

Как бы там ни было, в "новой" Европе и Фидес, и Право и справедливость пришли к власти, обогнав соперников из "атлантического" лагеря.

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Член польского сейма от правящей партии Право и справедливость Доминик Тарчиньский отмечает, что "мы — часть демократической системы в Польше. Мы уважаем демократию. Демократия означает большинство. Поддержка нашей партии была столь высока, что нам впервые в истории не нужно формировать коалицию. Это означает, что мы — голос нации, ее голос надо уважать. Мы обещали реформы, и мы стараемся воплотить их в жизнь".

Как отмечают эксперты, такое понимание демократии отличается от "евроатлантического", где избранный парламент должен представлять интересы не только победившего на выборах большинства, но и меньшинства, сообщает ВВС.

Вышесказанное справедливо не только для Польши, отмечает британский ресурс, "твердость в общении с Евросоюзом — дело принципа во "вставших с колен" странах "Новой Европы", для "значительной части населения".

Несмотря на то, что ЕС создавался на принципах равноправия всех его членов, на практике реализовать это равенство не получается. Не до конца ясные проекты президента Франции Эммануэля Макрона, направленные на реформирование блока, "двухскоростной Европы" (чтобы не отпугнуть европейских партнёров), скорее, далеки от равенства участников объединения и самих реалий сегодняшнего мира.