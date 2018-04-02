Осторожная Латвия: присмотреться к США и сохранить мосты с РФ

РИА Новости Украина

Латвия в своих политических пристрастиях старается ориентироваться на Соединенные Штаты, и пока американский лидер Дональд Трамп открыто не покажет того, на чьей стороне играет, латвийские власти не узнают с кем им нужно дружить, пишет Дмитрий Ермолаев для Sputnik Латвия.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил российское посольство в Риге, чтобы выразить слова поддержки российскому народу в связи с трагедией в Кемерове.

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"У человеческого горя нет границ, сегодня посетил российское посольство в Риге и оставил запись в книге соболезнований по поводу трагедии в Кемерове", — рассказал глава латвийской дипломатии о визите в посольство России на своей странице в Facebook.

Что хотел сказать Ринкевичс

Следует отметить, что визит Ринкевичса в российское посольство состоялся в ситуации, когда отношения между Россией и Западом заметно накалились. При этом Латвия не осталась в стороне и приняла участие в объявленном Великобританией "флешмобе" по высылке российских дипломатов, выдворив второго секретаря посольства РФ и представителя "Аэрофлота".

В дипломатии ничего и никогда не бывает просто так. Понятно, что в этот визит Ринкевичса в российское диппредставительство вложен определенный смысл и некий политический посыл.

"Ринкевичс пытается сохранить отношения с Россией на фоне откровенной шизофрении Туманного Альбиона", — кратко прокомментировал действия министра один из сотрудников МИД Латвии, пожелавший остаться инкогнито.

Но как это можно воспринимать в целом? Как общую позицию латвийского истеблишмента или исключительно как личное отношение Ринкевичса? Ведь министр известен своим умением плыть против течения.

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В свое время именно Ринкевичс на заседании правительства оппонировал выдаче латвийского хакера Дениса Чаловского Соединенным Штатам. Именно латвийский МИД в 2013 году прекратил пляски националистов вокруг памятника Освободителям Риги, сделав заявление, что демонтаж монумента противоречит международным обязательствам Латвии. После чего Национальное объединение объявило Ринкевичса предателем.

Чего хочет Латвия

Так что тут стоит посмотреть на реакцию других латвийских политиков. Сразу вспоминается то, что президент Латвии Раймондс Вейонис все же поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, правда, только после того, как это сделал американский лидер Дональд Трамп, но тем не менее он это сделал.

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Так в чем же кроется истинная причина посланий подобного рода от латвийских властей? Неужели только в желании сохранять мосты с Россией? А может быть, дело в чем-то другом?

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Создается впечатление, что в Риге очень внимательно присматриваются к действиям Трампа. А он, кажется, увлечен не борьбой с Россией. Да, Трамп безусловно бросил кость вашингтонскому истеблишменту, выслав 60 российских дипломатов. Но одновременно с этим американский лидер нанес мощнейший экономический удар по Китаю ценой в 60 миллиардов долларов в год. Такое совпадение: 60 российских дипломатов и 60 миллиардов долларов сокращения китайского экспорта в США.

Видимо, в Риге, уже сплясав на граблях Хиллари Клинтон, поддержав ее во время предвыборной гонки, решили подождать, с кем на самом деле будет бороться Вашингтон.