наверх
02.04.201822:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.31- 0.24
  • EUR32.41- 0.29
Рубрики
Ещё
    Политика

    Нардепа Бакулина объявили в розыск

    (обновлено: )71
    Евгений Бакулин подозревается в преступлениях по четырем статьям УК Украины. На сайте МВД указано, что нардеп исчез 19 марта 2018 года, меру пресечения к нему не применяли.
    Евгений Бакулин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Главное управление Национальной полиции в Киеве объявило в розыск народного депутата Евгения Бакулина ("Оппозиционный блок"), которого подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах.

    Евгений Бакулин
    Фото 112.ua
    Скандальные "вышки Бойко". Бакулин под прицелом ГПУ

    Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел в разделе "Разыскиваемые лица".

    Указано, что Бакулин исчез 19 марта 2018 года, меру пресечения к нему не применяли.

    Бакулин подозревается в преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

    wanted.mvs.gov.ua
    Информация о Бакулине размещена на сайте МВД в перечне разыскиваемых лиц

    Напомним, 15 марта Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры лишила неприкосновенности депутата от партии "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, дав согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест в рамках уголовного дела о хищении государственных средств при закупке бурового оборудования компанией "Черноморнефтегаз". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших