Нардепа Бакулина объявили в розыск

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Главное управление Национальной полиции в Киеве объявило в розыск народного депутата Евгения Бакулина ("Оппозиционный блок"), которого подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах.

Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел в разделе "Разыскиваемые лица".

Указано, что Бакулин исчез 19 марта 2018 года, меру пресечения к нему не применяли.

Бакулин подозревается в преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

wanted.mvs.gov.ua Информация о Бакулине размещена на сайте МВД в перечне разыскиваемых лиц

Напомним, 15 марта Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры лишила неприкосновенности депутата от партии "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, дав согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест в рамках уголовного дела о хищении государственных средств при закупке бурового оборудования компанией "Черноморнефтегаз".