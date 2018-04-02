Хозяйке на заметку. Что нужно знать о подписании декларации с врачами

Радиостанция Голос Столицы

Уже 106 тысяч украинцев подписали декларации с врачами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Процесс подписания деклараций с терапевтами, педиатрами и семейными врачами начался еще в 2017 году, во время тестового режима работы электронного здравоохранения.

Со 2 апреля в Украине стартует национальная кампания "Врач для каждой семьи" — украинцы должны выбрать своего врача первичного звена. В Минздраве подчеркивают, что эта кампания не имеет определенного срока: она будет продолжаться, пока все украинцы не определятся со своими врачами.

Как выбрать хорошего специалиста и подписать декларацию с врачом, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал врач общей практики — семейный врач Артем Кардаш.

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Как выбрать врача просто на практике? Какие практические советы?

— Все довольно просто. То есть вы приходите к своему врачу, которому вы доверяете, с собой нужно иметь паспорт и идентификационный код. Врач отсканирует ваши документы, то есть паспорт и идентификационный код, и в электронном варианте заполняет декларацию, ставит свою электронную подпись и отправляет в Министерство здравоохранения, вот и все.

Врач, которому я доверяю — не по месту моего проживания, не по прописке, куда хочу, к тому и иду?

— Да, это единственный плюс данной декларации. Теперь в принципе человек, который не живет по какой-то причине по месту прописки, а таких довольно много в Украине, имеет право обслуживаться в любой поликлинике любого города Украины.

Врач может отказать пациенту в подписании декларации?

— Нет, и это огромный минус. Я задавал вопрос данный в Министерство специально, так как мне тоже интересно, потому что я негативно отношусь к подписанию деклараций и негативно отношусь вообще к медицинской реформе, как по мне, она не будет работать.

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Мне сказали, что врач, если набрал 1800 пациентов, например, врач общей практики, семейный врач больше подписывает в связи с инфраструктурными и другими структурами, он вроде как должен будет все равно обслуживать людей, даже не подписавших с ним декларацию. Мне это не объяснили в Министерстве.

На зарплату врача это каким-то образом будет влиять?

— Понимаете, в этой самой системе уже определены неправильные принципы и ориентиры. Давайте посчитаем, смотрите, значит, врач по ихней реформе так называемой, врач будет иметь за каждого пациента до 65 лет 370 грн, пациент свыше 65 лет – 740 грн, и ребенок до 3 лет – 740 грн. То есть, если врач подписывает декларацию с 1800 пациентами, то в среднем его как бы зарплата в год будет составлять более 850 тыс. грн, то в месяц будет составлять около 53-56 тыс грн.

Но есть очень большое "но". Первое – со всех этих денег должна будет выделяться сумма, например, на оплату коммунальных услуг. Второе – должна будет идти зарплата медсестре, младшей медицинской сестре, администраторам и всем сопутствующим службам. Третье – с этих денег будет выделяться, так как государство нам гарантирует бесплатно определенный перечень анализов и инструментальных методов исследования медицинских, с этих денег они будут так же оплачиваться, но при этом не регулирует абсолютно сколько раз, например, пациент имеет право делать анализ крови, анализ мочи или другие процедуры, то есть в реальности, я думаю, зарплата у врача будет ниже, чем сейчас.

Если пациента по каким-то причинам не устраивают услуги врача, насколько просто отказаться от его услуг?

— Это тоже огромный минус данной декларации. Например, я как врач не имею права отказывать пациенту в подписании декларации, даже если пациент не выполняет моих функций, нарушает больничный режим, не принимает препараты, которые я назначил. Но пациент при этом имеет право подписывать декларации хотя каждый день с любым доктором.

К чему это приведет? Это приведет к тому, например, что приходит пациент к врачу и говорит – доктор, я заболел, окажите мне медицинскую помощь, я с вами подпишу декларацию. Хорошо, доктор подписывает с пациентом декларацию, оказывает ему всю необходимую медицинскую помощь, то есть лечит его. Пациент приходит дней через пять и, например, говорит – доктор, я еще не выздоровел, то есть вы мне продолжите больничный, например. Но врач при этом видит, что пациент выздоровел, согласно анализам, согласно внешнему виду и все такое, врач, например, говорит – извините, я не могу вам продолжать больничный, так как вы здоровы.

Пациент, например, не хочет выходить по какой-то причине на работу. Он говорит – вы плохой доктор, вот просто вы плохой доктор, я разрываю с вами декларацию. И уезжает, идет, например, с Гарматной, 36, поликлиники на Желудева, 10, это в Киеве. Приходит к другому доктору и говорит – доктор, там плохой доктор, я хочу к вам, давайте подпишем декларацию, откройте мне больничный. То есть вы приблизительно представляете, что это будет.

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Сложно сориентироваться и очень много спекуляций будут возникать на этом фоне.

— Да. А теперь по зарплате, например. Теперь будет возникать ситуация: человек поехал, переподписал, например, декларацию с другим врачом, но врач, с которым он раньше подписал декларацию уже получил деньги, например, за этого пациента.

Что будет с этим? То есть эти деньги заберут у врача, оставят врачу, заплатят следующему доктору, с которым он подписал декларацию опять новые деньги или как. Вот это необъяснительно и непонятно, как будет действовать такая система. Поэтому лично мое мнение – эти декларации и эта реформа, в частности, не приведут ни к чему хорошему для украинской нации.

В нормальных странах, в развитых странах, где медицина находится на высоком уровне, например, в Польше, пациент имеет право менять врача только 2 раза в год. Просто менять врача 2 раза в год. Если вы меняете врача больше раз, вы должны оплатить 80 злотых, 80 злотых это 400 грн по нынешнему курсу, просто за изменение врача.

А вообще то, что они придумали, данная реформа, я еще раз говорю: ни к чему хорошему точно не приведет, нужно перестать играть в игры и рассказывать о супермедицине, нужно отказываться от системы Семашко, которая действует до сих пор, и вводить платную и страховую медицину, иначе в Украине медицина, как отрасль, просто исчезнет.

Напомним, политический консультант Андрей Вальчишин полагает, что власть волнует не столько создание Нацслужбы здоровья, сколько вопрос медицинской реформы в принципе, поскольку она стартует в год накануне президентских выборов.