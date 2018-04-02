Днепр: как в городе приживается британская модель медреформы

РИА Новости Украина

Автор материала – Нарина Волнянская.

Великобритания стремится предоставить бесплатный доступ к медицине всем своим жителям. При этом качество услуг должно быть высокое, а расходы из государственного бюджета на здравоохранение – минимальное, пишет издание 056.ua.

Большинство услуг – обследование, иммунизация и вакцинация, визит к "узкоспециализированным" врачам и пребывание в больнице, визит к врачам общей практики (терапевтам и педиатрам), реабилитация, лекарства по рецепту и т.д. — за все это британцы не платят ничего. За них платит государство из общих налогов.

Читайте также: Дипломаты высланы, вещи вывезены. Генконсульство РФ в Сиэтле закрыто

Но доплачивать, все-таки, нужно. Это касается визитов к стоматологу. А полная оплата нужна к офтальмологу и за лекарства, если их покупать без рецепта.

Например, женщине нужно заменить тазобедренный сустав при артрите. Сначала она идет к врачу общей практики — визит является бесплатным. Только этот врач может направить ее дальше к более "узким" специалистам — в данном случае к ортопеду. После женщина сама выбирает больницу, в которую можно обратиться, где ее бесплатно осмотрит ортопед и направит на операцию. После реабилитации за ее здоровьем снова будет наблюдать врач общей практики. И единственное за что она будет платить — это за рецепт на лекарства. И это только в Англии.

В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии рецепты — бесплатны. Также дополнительно можно приобрести страховку, что позволит лечиться в частных больницах, где меньше очередей и выбор медуслуг больше.

Финансирование

Ежегодно Великобритания выделяет определенную сумму на медицину. И, соответственно, медучреждения не могут ее превысить — они вынуждены тратить меньше, сохраняя, пора этом, высокое качество.

Читайте также: Перешли на "темную" сторону. Криминалом занялись настоящие профессионалы

Больше всего Великобритания тратит на первичную медицину — профилактика заболеваний и лечение на ранних стадиях. Этим занимаются врачи общей практики. На этом этапе затраты на лечение — самые маленькие. Но вместе с тем, непропорционально большая часть бюджетных денег идет на больницы (вторичная медицина).

Вторичная медицина обходится дороже, если сравнивать с первичной, поэтому пациент не может обращаться к "узкоспециализированному" врачу или попасть в больницу без предварительного визита к врачу общей практики. Отметим, что врач общей практики – является точкой входа в британскую систему здравоохранения. Это помогает избежать бесполезной траты времени и ресурсов в больницах на те случаи, для которых существуют врачи общей практики.

Также в Британии становится все меньше маленьких больниц. А вместо них появляются крупные заведения с более качественной техникой. Кроме того, на содержание большого здания уходит меньше денег, чем на несколько маленьких.

Уточним, что специальные государственные органы проверяют качество услуг в медучреждениях. Если больницы неэффективны – их закрывают. Остаются только те, в которых предоставляют качественные услуги, а также лечат пациентов.

Также в больницах уменьшается количество коек. Зато больше внимания уделяется однодневным хирургическим операциям, амбулатории и реабилитации.

Доход больниц зависит от достижения предварительно определенных целей и показателей. Это прежде всего касается больниц экстренного реагирования и амбулатории. К примеру, Великобритания также развивает систему стимулирования качества предоставляемых медицинских услуг. Так, гонорары врачей общей медицины зависят от количества пациентов. Они могут принимать на себя предоставление дополнительных медицинских услуг за дополнительную оплату. Если эти врачи согласятся на внешнюю оценку качества работы и наберут достаточное количество баллов, им дают денежную надбавку. Таким образом, например, можно уменьшить частоту повторного обращения пациентов с диабетом.

Оплата труда

Что касается зарплаты медиков, то система оплаты труда в Европе также отличается. Многие страны ввели американскую систему оплаты труда в больницах по лечебно-родственным группам (DRG): пациента в соответствии с его заболевания относят к определенной группе. Для людей каждой из таких групп лечение является обычно стандартным, поэтому стоимость тоже одинакова и прописана заранее. Считается, что такой подход уменьшает расходы на больницы.

Читайте также: Трагедия в Кемерово: арестованы еще двое фигурантов

Сравним, что в Норвегии доход семейного врача на 30% состоит из ежемесячной оплаты за тех пациентов, которые заключили с ними договор и на 70% – за фактически предоставленные услуги. Это стимулирует эффективность и качество лечения. Также популярны контракты между страховыми фондами или государственными органами здравоохранения с поставщиками услуг как государственными, так и частными (семейными врачами, больницами, клиниками). При этом оплата осуществляется за выполненную работу.

В некоторых странах, кроме налогов или бюджетных средств или страховых взносов, предусмотрена также частичная оплата услуг врача или терапевта "из кармана» пациента (co-payments). В Италии или Испании такие доплаты являются невысокими, в отличие от Бельгии.

Запись к врачу

В Англии можно забронировать время визита к врачу онлайн, а информация о лекарствах, которые принимает пациент и история болезни хранятся в электронном виде. В другой электронной системе находят рентген-снимки, результаты эндоскопий, МРТ и другая медицинская визуализация. А если пациент постоянно пьет лекарства, то благодаря электронной системе рецептов, ему не нужно каждый раз идти к доктору за рецептом. Рецепт уже находится в элетронной системе аптеки, которую он выбрал.

Также Великобритания поставила себе цель перевести все данные и документы в онлайн-формат в 2020-2023 года.

Недостатки

Но, не смотря на все вышеперечисленные преимущества, проблема в британской медицины есть – это долгое ожидание приема. Причиной этому стало уменьшения количества койко-мест в больницах и рост нагрузки на врачей из-за старения нации.

Чтобы хоть как-то решить вопрос длинных очередей, в Англии создали программу, которая позволяет сделать рентген, ультразвуковую диагностику, эндоскопию или другую медицинскую визуализацию в другом медзаведении, даже частном, если время ожидания превышает 13 недель. Похожая программа действует в Северной Ирландии – здесь время ожидания в очереди должна превышать 9 недель. В Уэльсе такой программы нет, а в Шотландии с 2009 года восемь диагностических тестов можно сделать в другом учреждении здравоохранения, если время ожидания превышает 6 недель.

Читайте также: Ассоциация с ЕС это навязывание нам статуса сырьевого придатка — Загородний

Как развивается медицина в Днепре

На данный момент, из всех вышеперечисленных преимуществ европейского здравоохранения, в Днепре полностью работает онлайн-запись к врачу и поликлинику.

Еще летом 2017 года первые поликлиники, амбулатории, больницы Днепра стали принимать пациентов по электронной записи. В конце года уже 9 городских медучреждений перешли на электронную очередь.

Отметим, что для функционирования электронной очереди нужно подключение к Интернету у медиков и в регистратуре. С помощью программы пациенты могут выбрать удобное время для визита к врачу.

Весной 2018 года вступил в силу Приказ Министерства здравоохранения Украины №157, который освобождает медиков от заполнения ненужных и устаревших учетных форм. Согласно приказу, отменены "Талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов", "Контрольная карта диспансерного наблюдения", "Медицинская карта студента", "Талон на прием к врачу", "Талон амбулаторного пациента", "Медицинская карта ребенка (для дошкольного и общеобразовательного учебных заведений)" и "Книга записи вызовов врачей на дом". Таким образом, для оформления ребенка в детский сад или школу больше не нужна медкарта. Главное проходить только обычные медицинские осмотры у своего врача. Также у студентов будет обычная амбулаторная карта.

Но вот по факту, на сегодняшний день, не все выполняется в городских поликлиниках. Об этом корреспонденту 056.ua стало известно после общения с представителями днепровских больниц. Выбрали мы те, которые одни из первых перешли на электронную очередь, а именно медицинские центры №1, 3, 5, 6 и 11.

Как выяснилось, полностью выполнить приказ МОЗ в поликлиниках не могут. Единственное, что сделали – это убрали бумажные талончики к врачу. Теперь пациенты могут ходить к доктору без них, но заранее записавшись на прием через электронную очередь.

Читайте также: Из Кропивницкого: медицинский ужас начнется уже 2 апреля

Но это далеко не все, что изменится в медицинской системе. С апреля этого года начинается национальная кампания по подписанию деклараций украинцев со своими врачами. Как отметила министр Здравоохранения Украины Ульяна Супрун, у пациентов есть много вопросов по выбору семейного врача, терапевта и педиатра. Да и сам вопрос процедуры подписания деклараций остается открытым.

"Куда приходить, нужно ли предварительно записываться на визит, какие документы взять с собой, к кому обращаться в больницы — рассказываем все по порядку", — отметила она.

1. Вы свободны в его выборе медучреждения, независимо от прописки или фактического места проживания. Самое главное убедиться в трех вещах:

— это должно быть заведение первичной медицинской помощи

— там должен работать семейный врач, терапевт или педиатр, у которого вы хотите обслуживаться

— учреждение должно быть подключено к электронной системе здравоохранения.

Ведь только заведения, которые подключились к системе "Электронное здоровья", могут обеспечить подписание деклараций с пациентами.

Часть медучреждений уже присоединились к данной системе, некоторые еще в процессе подключения. Уточнить, подключилась ли ваша поликлиника, больница, амбулатория можно в регистратуре. Кроме того, с апреля узнать об этом можно будет благодаря специальной отметке.

2. Для подписания декларации бланки не нужны: главное взять с собой паспорт, номер ИНН и мобильный телефон. Если вы планируете подписать декларацию с педиатром или семейным врачом для своего ребенка, то вам также понадобится свидетельство о рождении ребенка. Уже в медучреждении уполномоченное лицо (это может быть или регистратор, или медсестра, или врач) вносит данные в электронную систему. После этого распечатывает экземпляры декларации, а пациент их проверяет и подписывает. Далее дает электронную цифровую подпись на декларацию и отправляет ее в систему "Электронного здоровья".

Стоит отметить, что предварительная запись на подписание декларации не нужна. Подписать декларацию можно во время обычного визита к врачу. А если еще не выбрали врача – приходите в медучреждение и скажите в регистратуре, что хотите подписать декларацию с одним из их семейных врачей, терапевтов или педиатров.

Также Минздрав утвердил Порядок предоставления первичной медицинской помощи – документ, регламентирующий работу терапевтов, педиатров и семейных врачей, что дает четкий перечень услуг учреждений первичной медицинской помощи (ПМП). Но вот руководствоваться этим документом должны с 1 июля.

Какие услуги будут предоставлять терапевты, педиатры и семейные врачи

Приказ №504 "Об утверждении порядка оказания первичной медицинской помощи» определяет список услуг ПМД, стоимость которых компенсирует государство через Национальную Службу Здоровья Украины (НСЗУ). Так, терапевты, педиатры и семейные врачи будут наблюдать за состоянием вашего здоровья или вашего ребенка, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, патологическое и физиологическое (во время беременности) состояние. Так же терапевты, педиатры и семейные врачи будут вести пациентов с хроническими заболеваниями. При необходимости врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи — лора, эндокринолога, хирурга и т.д. – и будет консультироваться с ним относительно вашего лечения.

Читайте также: Рудяков: война ГПУ, НАБУ и САП будет идти до победного конца

Также в компетенции врача "первички" – наблюдение за здоровым ребенком, неосложненной беременностью и отдельными услуги паллиативной помощи. Врач также выдаст нужную справку, листок нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы и т.п.

Как и сколько людей сможет принимать один врач

Оптимальный объем практики для семейного врача составляет 1800 пациентов, терапевта – 2000, педиатра – 900. Но, например, если семейный врач работает в селе, где проживает 2000 человек, то все жители смогут приходить к нему. Без медицинской помощи не останется никто. В выходные дни большинство медзаведений не будут работать в полный рабочий день. Но принимать пациентов будут, согласно определенным часам приема.

Но если врач в отпуске или по другим причинам не может принять больного, то в медзаведении должны обеспечить замену, а пациентов – предупредить об этом заранее:

– за неделю, если замена предсказуема (например, врач в отпуске или в командировке),

– в первый день, если замена непредсказуемая (например, врач заболел).

Так же важно информировать пациентов, если представитель первичной медпомощи по каким-то причинам прекратил свою деятельность. Кроме объявление в доступном для пациентов местах и на веб-сайтах, соответствующие сообщения должен получить каждый пациент лично.

При этом заключать новую декларацию с заменяющим врачом – не нужно. Наоборот – задача администрации заблаговременно проинформировать пациентов, дать им информацию о новом докторе и проследить, чтобы медпомощь была непрерывной.

Если вдруг меняется адрес оказания медпомощи или режим работы, то пациентов также должны проинформировать: объявление с новым адресом или измененным графиком приема должны появиться в доступных местах и на сайте медучреждения. Кроме того, если пациенты уже записались на прием, им должны сообщить об изменении адреса или режима работы лично (например, по телефону).

Также врачи будут выезжать на вызовы к пациентам. Но, стоит отметить, что окончательное решение остается за доктором (терапевт, педиатр или семейный врач). Люди, которые на самом деле нуждаются в консультации врача у себя дома, не останутся без помощи. Пациент может позвонить и записаться на прием к врачу или вызвать врача к себе домой, оставив при этом свои контактные данные. У доктора будет возможность перезвонить пациенту и обсудить с ним его проблему, а также договориться о времени визита.

Ранее пациент самостоятельно осуществлял оценку своего состояния и состояния своего ребенка и принимал решение дождаться врача дома. Теперь врач, получив информацию от пациента, оценивает ситуацию и предлагать пациенту более взвешенное решение. Но, в некоторых случаях, состояние больного потребует вызова скорой (+103), которая будет работать в обычном режиме.

"Украинская медреформа – это одна из моделей страховой медицины. В ходе которой каждый получит базовый гарантированный пакет (страховой) с медуслугами, который покрывается за счет государства. А деньги на медобслуживание будут собираться из общих налогов, например, таких, как НДС, — отметил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк. — Государство будет платить 370 грн за год обслуживания взрослого пациента в учреждении первичной медицинской помощи в 2018 году. За детей и пожилых людей эта сумма будет почти вдвое больше. Пациент может приходить, сколько ему нужно, врач будет получать ставку за обслуживание пациента в год. Чем больше у врача будет пациентов, тем больше у него будет возможностей поднять заработную плату".