Стало известно, сколько Супрун заработала на медреформе

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун за 2017 года заработала 357 тысяч гривен, говорится в ее электронной декларации о доходах.

Декларация внесена в базу Единого госреестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Из этой суммы зарплата Супрун составила 348 тысяч гривен, а проценты с вкладов — 9 тысяч гривен.

Муж главы Минздрава Марко Супрун, согласно ее декларации, не имел никаких доходов в 2017 году.

На счетах украинских банков Ульяна Супрун держит 140 тысяч гривен, а ее муж — 12 тысяч гривен. Кроме того, Супрун совместно с мужем держит на счете в Citibank NA 8317 долларов. А вклад супругов в Fidelity Brokerage Services LLC составил 3,6 миллиона долларов.

На пенсионном счете Супрун размещено 555 тысяч долларов.

Также из декларации и.о. министра видно, что в 2017 году она потратила 1670 долларов на страхование жизни в США. С мужем она проживает в квартире в Киеве общей площадью 128,7 квадратных метров, которая является собственностью Кристины Пенджолы-Витович.

Напомним, что во время морозов Супрун призвала украинцев тепло одеваться во время морозов и не оголять участки тела, подкатывая джинсы.

Также она заявляла, что сделанную пробу Манту можно мочить водой.