Дышите — не дышите. Украинцам поставят диагноз по телефону

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Пока украинцы в мытарствах пытаются разобраться с подписанием деклараций с семейными врачами, впереди уже маячат очередные ноу-хау. Летом вызов врача на дом будет осуществляться по-новому — в обход регистратуры, когда пациент будет звонить медику непосредственно напрямую. Подробнее о нововведениях — в обзоре РИА Новости Украина.

Потому что европейский опыт

В минувшем месяце вступил в силу приказ Минздрава №157, который отменяет многие формы медицинской документации. В частности, в прошлое уходят медицинская карта ребенка, талоны на прием к врачу, талоны амбулаторного пациента, контрольная карта диспансерного наблюдения.

Также канет в Лету и книга записи вызовов врачей на дом, и пациент будет обязан в случае необходимости обращаться к доктору напрямую по телефону, а не традиционно через регистратуру. Речь идет только о первичной медпомощи, а не экстренной.

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В МОЗ такое новшество аргументируют тем, что время врача является ценным и ограниченным общественным ресурсом. Отныне каждый пациент должен понимать, что, в то время, которое врач потратит на визит домой к больному, он может помочь минимум трем пациентам.

"Как показывает опыт европейских стран, возможность пообщаться со своим медицинским работником телефону — одна из услуг, которая больше всего ценится пациентами. Все отчетности о приемах, проведенные врачом сводится к четырем цифрам в день: общее количество обращений взрослых и детей и количество посещений взрослых и детей дома", — заявили в ведомстве.

Как это будет на практике

С 1 июля врач не будет отчитываться о посещении всех пациентов, которые обратились в регистратуру. Все сведется к нескольким цифрам в день: общее количество обращений взрослых и детей, и количество визитов к пациентам домой.

Как уточняют в Минздраве, пациент и врач смогут получить доступ друг к другу по телефону, а терапевт, педиатр или семейный врач после звонка пациента будут сами определять, выезжать к пациенту или нет.

По заявленной ведомством схеме, пациент может позвонить и записаться на прием к врачу или обосновать необходимость и вызвать врача к себе домой, оставив при этом свои контактные данные, а врач теперь будет возможность перезвонить пациенту и обсудить с ним его проблему, а также договориться о времени такого визита. При этом врач будет осуществлять оценку ситуации, полагаясь на информацию, озвученную пациентом по телефону, и после этого предлагать "более взвешенное решение". К слову, опросы в проводимой медреформе ныне в моде — ранее с подачи и.о.министра Ульяны Супрун обязательное периодическое прохождение флюорографии заменили анкетированием у семейного врача. С той лишь аргументацией, что "флюшка" — советский пережиток.

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В контексте новых правил вызова врача Супрун заявила, что они позволят медикам отсеивать мнимых больных, которым попросту лень ехать в больницу. Таким образом, медик будет по словам пациента сам определять, является ли его состояние угрожающим, а по стонам или крикам решать — проигнорировать ли вызов. Таким образом, признаки инсульта или другого угрожающего жизни недуга врач должен будет понять уже сразу в телефонном разговоре. Исходя из этой логики, раз пациент дозвонился, значит ничего страшного с ним на самом деле не произошло.

В вызовах по-новому есть еще ряд нюансов. Пока что четких критериев вызова медика первичной помощи нет. Каждое медучреждение будет самостоятельно определять механизм вызова врача на дом, а вот вопрос с телефонами для врачей должны решать сами больницы и органы местной власти, которым они принадлежат. К тому же, пока еще не ясно, за чей счет будут оплачиваться вызовы врача, хотя в СМИ мелькают данные, что из кармана пациента — вы вызвали, вот сами и платите за такси.

Неоднозначная реакция

Очередные новшества "победительницы зеленки" вызвали неоднозначную реакцию как среди медиков, так и среди рядовых украинцев. В среде врачей заявляют, что старая система имеет уж очень много недостатков. В их числе то, что "часто пациенты ленятся ехать в медучреждение и врут о тяжести состояния: называют завышенную температуру, отсутствующие боли, повреждения". Также называлось и то, что врачи в чужом доме могут подвергаться нападениям. При этом оправданным может быть вызов на дом для инвалидов и нетранспортабельных пациентов.

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Одним из сильнейших недостатков нововведений медики отмечают то, что врач путем одного лишь опроса не способен оценить всю ситуацию и назначить точное и эффективное лечение, так, как это могло быть при личном контакте. В противном случае отпала бы необходимость в сложных методах диагностики. Также врачи задаются вопросом, как выехать на вызов к пациенту, который живет далеко, а у медика нет личного транспорта. Ясных ответов на это пока что нет.

Напомним, скандальная медреформа была одобрена парламентом в октябре минувшего года. Принятый документ призван коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг. Реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек".

Закон также предусматривает привлечение квалифицированных специалистов к работе в сельской местности, а также обеспечение работников жильем и служебным транспортом. Предполагается медсанчасти, фельдшерско-акушерские пункты и медпункты оборудовать компьютерами, современным медоборудованием и интернетом, а также построить дороги к больницам. На все это планируют выделить около 5 млрд грн за два года.

По данным материалов открытых источников интернет