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    Общество

    Угрозы и шантаж Супрун. Полиция сообщила подробности о задержанном

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    Мужчину задержали в Дарницком районе столицы во время получения посылки со 100 тысячами гривен. По данным полиции, подозреваемый может быть причастен к четырем фактам вымогательства.
    Мужчина, угрожавший Ульяне Супрун
    Национальная полиция Украины

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Мужчину, который дистанционно угрожал и.о. министра охраны здоровья, подозревают в четырех фактах вымогательств. 

    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    УНИАН
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    Накануне глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил о задержании в Киеве "шантажиста", угрожавшего Ульяне Супрун. По данным полиции, мужчину задержали во время получения посылки со 100 тысячами гривен: такую ​​сумму он требовал от владельцев автозаправки.

    "Несколько дней назад на правительственную горячую линию поступил звонок с угрозами в адрес и.о. министра здравоохранения и требованием ее отставки. Сведения о происшествии следователи Голосеевского управления полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины и начали поиски злоумышленника. В ходе расследования выяснилось, что он может быть причастен к четырем фактам вымогательства: три в Голосеевском и один в Дарницком районе", — говорится в сообщении отдела коммуникаций полиции Киева.

    Национальная полиция Украины
    Мужчина, угрожавший Ульяне Супрун

    В понедельник, 16 апреля, оперативники Дарницкого управления полиции задержали мужчину при получении посылки, в которой было 100 000 гривен: такую ​​сумму он требовал у владельцев АЗС, при этом в случае отказа — угрожал устроить взрыв.

    "Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сейчас с ним общаются следователи. Он — киевлянин, ему 31 год", — уточнили правоохранители.

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    По всем фактам вымогательств полицейские начали уголовные производства по ст. 89 Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

    Напомним, на прошлой неделе под зданием МОЗ прошел митинг с требованием отставки Ульяны Супрун. 

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