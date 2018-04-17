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    Супрун "развенчала миф" о вреде сидения на холодной поверхности

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    "Медик" Супрун: смерть как лекарство (30)

    (обновлено: )23517
    По словам и.о. главы Минздрава, "существует много ошибочных представлений о сидение на холодной поверхности и проблемах со здоровьем, которые это может якобы вызвать".
    Ульяна Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Ульяна Супрун развенчала очередной "миф". На это раз глава МОЗ опровергла утверждение о том, что "сидение на холодном может привести к воспалению мочевого пузыря".

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    "Что делать, если вам пришлось "сидеть на холодном". Первое – не беспокоиться. Существует много ошибочных представлений о сидение на холодной поверхности и проблемах со здоровьем, которые это может якобы вызвать. Самое распространенное из них – миф, что сидение на холодной поверхности приводит к воспалению мочевого пузыря (циститу). Это суждение не имеет под собой научно обоснованных доказательств", – написала Супрун на своей странице Facebook.

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    По словам Супрун, сидение на холодной поверхности может привести к обманчивому ощущению необходимости частого мочеиспускания. Это не вредит здоровью, тело реагирует на холод как раздражитель, "поэтому если вы согреетесь – неприятное ощущение исчезнет".

    "Однако если вы чувствуете жжение или боль при мочеиспускании, это свидетельствует, что проблема действительно серьезная. Такие симптомы не связаны с холодной погодой или поверхностью, на которой вы посидели", – утверждает глава МОЗа.

    Facebook Ульяны Супрун
    Комментарий Ульяны Супрун

    Также Супрун отметила, что переохлаждение или воспаление определенного участка тела действительно может возникнуть, если долго находиться на улице в сильный мороз.

    Ранее, напомним, Супрун "развенчала" миф об аутистах

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