Супрун рассказала о вреде синего света смартфонов

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала несколько советов, как лучше заснуть. В своем посте Facebook она призвала ограничить использование гаджетов перед сном.

Ранее Супрун выступила против сексизма и дала пошаговую инструкцию как общаться мужчинам и женщинам.

"Почему иногда бывает трудно заснуть? Ответ может быть буквально у вас под носом — ваш смартфон (или другой гаджет, с которого вы читаете этот пост). Исследования говорят, что пользование нашими любимыми гаджетами ночью может нарушать сон. Это происходит из-за того, что с экранов смартфона, планшета, ноутбука и т.д. нас падает синий свет, подавляющее выработку в организме мелатонина — гормона, который помогает заснуть. А когда мы не спим нужное количество часов (для здорового взрослого человека требуется не менее 7:00 сна в сутки), мы повышаем риск заболеть, иметь депрессию, диабет и сердечно-сосудистые болезни", — пишет Супрун.

Она ссылается на Гарвардскую медицинскую школу, ученые которой советует за 2-3 часа перед сном не пользоваться гаджетами.

"Лучше пообщайтесь с близкими людьми. Это принесет больше пользы вашему здоровью и вашей семье", — уверена глава Минздрава.

Напомним, Супрун часто публикует информацию, которая, по ее мнению, должна разрушить мифы о популярных препаратах, заболеваниях и методах лечения. Она уже отвергла диагноз "вегето-сосудистая дистония", выступила против перекиси водорода и назвала электрофорез устаревшим методом.