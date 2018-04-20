наверх
20.04.201808:48
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    Супрун рассказала о вреде синего света смартфонов

    (обновлено: )12501
    Глава украинского Минздрава опубликовала новый совет, как улучшить свою жизнь. В этот раз Ульяна Супрун ополчилась на гаджеты и смартфоны.
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала несколько советов, как лучше заснуть. В своем посте Facebook она призвала ограничить использование гаджетов перед сном.

    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    УНИАН
    Казус Супрун: советское наследие и крах медицины

    Ранее Супрун выступила против сексизма и дала пошаговую инструкцию как общаться мужчинам и женщинам.

    "Почему иногда бывает трудно заснуть? Ответ может быть буквально у вас под носом — ваш смартфон (или другой гаджет, с которого вы читаете этот пост). Исследования говорят, что пользование нашими любимыми гаджетами ночью может нарушать сон. Это происходит из-за того, что с экранов смартфона, планшета, ноутбука и т.д. нас падает синий свет, подавляющее выработку в организме мелатонина — гормона, который помогает заснуть. А когда мы не спим нужное количество часов (для здорового взрослого человека требуется не менее 7:00 сна в сутки), мы повышаем риск заболеть, иметь депрессию, диабет и сердечно-сосудистые болезни", — пишет Супрун.

    Она ссылается на Гарвардскую медицинскую школу, ученые которой советует за 2-3 часа перед сном не пользоваться гаджетами.

    "Лучше пообщайтесь с близкими людьми. Это принесет больше пользы вашему здоровью и вашей семье", — уверена глава Минздрава.

    Напомним, Супрун часто публикует информацию, которая, по ее мнению, должна разрушить мифы о популярных препаратах, заболеваниях и методах лечения. Она уже отвергла диагноз "вегето-сосудистая дистония", выступила против перекиси водорода и назвала электрофорез устаревшим методом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Онищенко: новая партия компромата
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    И. о. главы государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомир Новак. Архивное фото
    Масштабное ДТП в Кривом Роге