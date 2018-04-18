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    Общество

    "Развенчивая мифы". Супрун назвала электрофорез устаревшим методом

    (обновлено: )21604
    И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что для максимального восстановления функций организма метод электрофореза неэффективен.
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    УНИАН

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что метод электрофареза — неэффективен в функциональный реабилитации.

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    "Во многих украинских заведениях предлагают электрофорез. Что же делает это устройство? С помощью постоянного электрического тока он вводит в организм пациента ионы лекарственных веществ. Ни движения, лишь пребывание определенное время под аппаратом. Это может уменьшать боль и воспаление, ускорять регенерацию тканей и рассасывать рубцы. На этом возможности электрофореза исчерпываются. Аппаратная физиотерапия — лишь вспомогательное средство реабилитации. Для максимального восстановления функций организма, пациенту требуется участие команды функциональных специалистов, в частности физических терапевтов и эрготерапевтов, обеспечивающих функциональное восстановление", — написала Супрун на своей странице в Facebook.

    Супрун анонсировала изменения и заявила, что их целью является подготовка специалистов по функциональному восстановлению и их максимальное привлечение в работу с пациентами.

    Ранее Супрун опровергла утверждение о том, что "сидение на холодном может привести к воспалению мочевого пузыря".

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