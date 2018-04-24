Вопреки Супрун. Выдающегося хирурга Пирогова ребальзамировали

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Украинские научные работники в течение марта и апреля провели десятое ребальзамирование тела выдающегося хирурга Николая Пирогова, которое находится в саркофаге в склепе Николаевской церкви-усыпальницы, сообщил директор Национального музея-усадьбы Пирогова Петр Гунько.

"Это была сложная задача, она предусматривала проведение целого комплекса организационных и методических мероприятий, чтобы уникальный научный долговременный эксперимент относительно сохранения тела ученого в природной среде продолжался. Ответственность за проведение бальзамации взяли на себя научные работники и руководство Винницкого национального медуниверситета им. Н.Пирогова. Аналогов такой работы в мире нет", — сообщил Гунько,

По его словам, стоимость работ по ребальзамации тела ученого составила 200 тысяч гривен, сообщает Укринформ.

Также отмечается, что для проведения работ по ребальзамации в этот раз российских ученых не привлекали.

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Тело Пирогова находилось в растворе для бальзамирования с 14 марта, а 19 апреля его вернули в саркофаг. Теперь усыпальница Николая Пирогова снова открыта для посетителей.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун провела на своей странице Facebook опрос, стоит ли дальше выделять средства на ребальзамацию или же потратить их на лечение тяжелобольных. Как оказалось, ее инициативу не поддержало правительство.