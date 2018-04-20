Гигиена гендерного рукопожатия: соцсети о новых советах Супрун

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"А раньше дамам при встрече руки целовали, и это было красиво, приятно и по этикету" – пишут украинцы в соцсетях, комментируя очередной совет от главы украинского МОЗ. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, выступающая против сексизма при общении мужчин и женщин, считает, что при встрече людей противоположного пола приветствие должно ограничиться простым рукопожатием. Соответствующую иллюстрированную инструкцию данной процедуры глава Минздрава разместила в своем Twitter.

"Протяните руку под небольшим углом, держа большой палец поднятым вверх. Твердо, но не очень сильно пожмите руку", — советуют авторы плаката. Сама же Супрун была в данном случае была весьма лаконична, подписав пошаговую инструкцию кратким: "Без комменатриев". Зато не поскупились на комментарии простые украинцы в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook