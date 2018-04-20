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    Аналитика и комментарии

    Гигиена гендерного рукопожатия: соцсети о новых советах Супрун

    (обновлено: )39502
    Глава отечественного МОЗ Ульяна Супрун задалась вопросом сексизма, красочно изобразив в специальном плакате, как мужчинам надлежит правильно здороваться с женщинами при встрече. Все ли украинцы оценили советы главы Минздрава?
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    И.О. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун вакцинируется против гриппа.
    УНИАН
    Супрун о кампании по выбору врача: все прекрасно!

    "А раньше дамам при встрече руки целовали, и это было красиво, приятно и по этикету" – пишут украинцы в соцсетях, комментируя очередной совет от главы украинского МОЗ. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, выступающая против сексизма при общении мужчин и женщин, считает, что при встрече людей противоположного пола приветствие должно ограничиться простым рукопожатием. Соответствующую иллюстрированную инструкцию данной процедуры глава Минздрава разместила в своем Twitter.

    "Протяните руку под небольшим углом, держа большой палец поднятым вверх. Твердо, но не очень сильно пожмите руку", — советуют авторы плаката. Сама же Супрун была в данном случае была весьма лаконична, подписав пошаговую инструкцию кратким: "Без комменатриев". Зато не поскупились на комментарии простые украинцы в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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