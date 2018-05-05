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    Вездесущая. Супрун пообщалась с патриархом Варфоломеем об автокефалии

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    "Медик" Супрун: смерть как лекарство (38)

    (обновлено: )13001
    И.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун утверждает, что "неожиданно встретила Вселенского патриарха Варфоломея" перед вылетом в Украину из Стамбула.
    Ульяна Супрун и Вселенский патриарх Варфоломей
    Facebook Ульяны Супрун

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Вселенский патриарх Варфоломей испытывает мощное давление со стороны противников предоставления автокефалии Украинской православной церкви, заявила и.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун. 

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    "Церковь Порошенко": выборы, геополитика, популизм

    Президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций в апреле заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

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    "Перед посадкой на самолет в Украину в международном аэропорту Ататюрк (Стамбул, Турция) неожиданно встретила Вселенского патриарха Варфоломея. Поблагодарила за большую поддержку украинского народа. Патриарх рассказал, что испытывает мощное давление относительно предоставления автокефалии Украинской православной церкви от противников этой идеи. Впрочем, это не помешает принять правильное решение", — написала Супрун на своей странице в Facebook.

    Facebook Ульяны Супрун
    Комментарий Ульяны Супрун

    "Вернулась с дополнительной энергией менять систему здравоохранения и верой в наш успех", — добавила она, опубликовав совместное с патриархом фото (см.выше).

    Ранее сообщалось, что собор епископов Украинской православной церкви США поддержал инициативу о предоставлении Томоса автокефалии православной церкви в Украине. 

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