Супрун начеку. Глава Минздрава учит украинцев, как не отравиться

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В преддверии длительных выходных и. о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун поделилась очередными советами. На сей раз о том, как избежать пищевых отравлений.

Совет №1. Заботьтесь о чистоте рук и места, в которых готовите

"Не забывайте мыть руки после контакта с сырыми продуктами — мясом, рыбой, яйцами и овощами, а также после того, как выбрасываете что-то на помойку или касаетесь животных. Следите за чистотой кухонных принадлежностей (в условиях пикника вымойте и продезинфицируйте поверхности, на которых будете нарезать и подавать еду), защищайте пищу от насекомых, грызунов и других животных", — написала Супрун на своей странице в Facebook.

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Совет №2. Разделяйте готовые и сырые продукты

Глава МОЗ советует использовать отдельную разделительную доску для приготовления сырых продуктов. Хранить их нужно тоже отдельно.

"Это нужно, чтобы предотвращать загрязнение продуктов опасными бактериями, которые могут быть в сырой пище до термической обработки", — отметила она.

Совет №3. Сохраняйте порядок и правильный температурный режим в холодильнике

По словам Супрун, температура в холодильнике должна быть ниже 5°С. Также не стоит переполнять его продуктами, потому что это влияет на циркуляцию воздуха внутри и поддержание нужной температуры. Сырое мясо нужно хранить отдельно — в контейнере или пищевой пленке. Это необходимо для того, чтобы предупредить любой контакт с готовой едой.

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Совет №4. Не ешьте продукты, у которых закончился срок годности, даже если еда нормально выглядит и пахнет

"Сроки годности определяют и указывают на основе соответствующих научных тестов, которые показывают, через какой период в упакованной еде начнут паразитировать патогенные микроорганизмы", — утверждает и.о. министра.

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Совет №5. Не оставляйте приготовленную еду на столе дольше, чем на два часа

Ульяна Супрун напомнила, что в жару продукты портятся чрезвычайно быстро. Поэтому если еда осталась после пикника, то ее не стоит хранить "на завтра".

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По словам чиновницы, сотни тысяч людей ежегодно имеют пищевое отравление, первые признаки которого обычно появляются внезапно. Чаще всего это повышение температуры тела, снижение или отсутствие аппетита, общая слабость, боль в животе, вздутие живота, тошнота, диарея. При первых же симптомах отравления или инфекционных заболеваний необходимо срочно обратиться к врачу.

Напомним, ранее Супрун рассказала о вреде синего света смартфонов, а также дала инструкцию по правильной чистке зубов.