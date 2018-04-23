Рак, диабет и не только. Супрун напугала последствиями сидячей работы

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует каждые 30 минут вставать с рабочего места. Длительное сидение и отсутствие активности связаны с повышением риска возникновения и обострения сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и тому подобное.

Написала она на своей странице в Facebook.

"По данным исследований, длительное сидение и отсутствие активности связаны с повышением риска возникновения и обострения сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, проблем с опорно-двигательным аппаратом, диабета 2-го типа и даже некоторых видов рака", — говорится в сообщении.

"От транспорта до офисного стула, от обеденного перерыва за столом в удобной дивана вечером. К сожалению, это довольно популярный "маршрут" в сегодняшних реалиях. Сидячий образ жизни — вредная привычка, влияющим на здоровье так же негативно, как и курение. Малоподвижный образ жизни является причиной 9% преждевременной смертности среди всего населения мира. Группой риска в этом случае есть люди, которые проводят много времени на работе за столом, работая за компьютером и выполняя однообразные движения", — пишет Супрун.

Она рекомендует придерживаться определенных правил.

"Меняйте маршрут на работу или наоборот. Прогуливайтесь или проезжайте на велосипеде хотя бы часть пути. Вы можете выйти раньше на несколько остановок или припарковать авто чуть дальше от офиса. Прекращайте сиденья каждые 30 минут. Не ждите, пока у вас возникнет дискомфорт, боль в спине или мышечный спазм. Просто встаньте из-за стола и потянитесь. Чтобы не забывать делать активную перерыв, используйте таймер на телефоне или другом устройстве".

Ранее Супрун дала инструкцию, как мужчинам общаться с женщинами, а также описала вред от "голубого света" смартфонов и гаджетов.