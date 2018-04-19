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    Общество

    Супрун дала пошаговую инструкцию, как мужчинам общаться с женщинами

    (обновлено: )93819
    Глава Минздрава разместила картинку, которая иллюстрирует, по ее мнению, идеальную модель поведения мужчины при встрече с женщиной. "Твердо, но не очень сильно пожмите руку", - советуют авторы плаката.
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    УНИАН

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун выступает против сексизма при общении мужчин с женщинами и считает достаточным рукопожатия при встрече.

    Для подкрепления этого тезиса Супрун разместила в своем Twitter картинку, иллюстрирующую идеальную, по ее мнению, модель поведения мужчины при встрече с женщиной.

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    "Без комменатриев", — подписала глава Минздрава пошаговую инструкцию.

    Фото twitter.com/usuprun
    Ульяна Супрун выступает против сексизма при общении мужчин и женщин

    "Протяните руку под небольшим углом, держа большой палец поднятым вверх. Твердо, но не очень сильно пожмите руку", — советуют авторы плаката.

    Напомним, Супрун часто публикует информацию, которая, по ее мнению, должна разрушить мифы о популярных препаратах, заболеваниях и методах лечения. Она уже отвергла диагноз "вегето-сосудистая дистония", выступила против перекиси водорода и назвала электрофорез устаревшим методом.

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