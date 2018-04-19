Супрун дала пошаговую инструкцию, как мужчинам общаться с женщинами

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун выступает против сексизма при общении мужчин с женщинами и считает достаточным рукопожатия при встрече.

Для подкрепления этого тезиса Супрун разместила в своем Twitter картинку, иллюстрирующую идеальную, по ее мнению, модель поведения мужчины при встрече с женщиной.

Инфографика. Мифы Супрун: чем глава Минздрава заслужила Шнобелевскую премию

"Без комменатриев", — подписала глава Минздрава пошаговую инструкцию.

Фото twitter.com/usuprun Ульяна Супрун выступает против сексизма при общении мужчин и женщин

"Протяните руку под небольшим углом, держа большой палец поднятым вверх. Твердо, но не очень сильно пожмите руку", — советуют авторы плаката.

Напомним, Супрун часто публикует информацию, которая, по ее мнению, должна разрушить мифы о популярных препаратах, заболеваниях и методах лечения. Она уже отвергла диагноз "вегето-сосудистая дистония", выступила против перекиси водорода и назвала электрофорез устаревшим методом.