Устали, нет сил? Супрун знает, как помочь. Новые совет от главы Минздрава

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. И.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун поделилась с украинцами новой порцией советов. На сей раз она рассказала, как восстановить свои силы, "если вы много и тяжело работаете".

По словам чиновницы, ее советы в соцсети помогут сохранять больше энергии на все полезные дела.

Совет №1 — Спите

"Банально, но что поделаешь. Если вы не спите — вы не отдыхаете, а если не отдыхаете — усталость вас никогда не оставит. Поэтому сон — это первое, на что надо обратить внимание, если вы постоянно чувствуете себя усталыми.

Взрослым в возрасте от 18 — 60 лет нужно спать не менее 7 или более часов в сутки, детям 6 — 12 лет нужно спать 9 — 12 часов в сутки, 13 — 18 лет — 8 — 10 часов.

Старайтесь засыпать и просыпаться в одинаковое время, а чтобы улучшить качество сна, не пользуйтесь электронными устройствами, избегайте переедания, употребления кофеина и алкоголя перед сном", — написала Супрун на своей странице в Facebook.

Совет №2 от и.о. министра звучит как "больше двигайтесь".

"Физическая активность — последняя вещь, которая может прийти в голову, когда вы устали. Однако исследования показывают, что даже умеренное увеличение количества физических упражнений может существенно повысить уровень энергии. Уровень необходимой физической активности может варьироваться в зависимости от вашего возраста, пола, веса и физической подготовки", — утверждает Супрун.

Читайте также: Медреформа на селе. До ближайшего врача — 7 км

Совет №3 посвящен питанию и достаточному употреблению воды.

"Неправильное питание и недостаточное количество потребленных калорий могут вызывать усталость. Поэтому важно питаться сбалансировано и пить достаточно воды", — напомнила глава МОЗ.

Facebook Ульяны Супрун Советы от Ульяны Супрун

Также Супрун опубликовала "отдельные советы для сохранения энергии и борьбы с усталостью".

"Употребляйте пищу чаще (раз в пару часов), но меньшими порциями.

Обращайте внимание, что различные продукты превращаются в энергию разными темпами. Например, простые сахары (это то печенье, которое вы покупаете) могут дать вам быстрый, но непродолжительный подъем сил, зато цельнозерновые продукты и здоровые ненасыщенные жиры предоставляют энергию на длительное время.

Разумно употребляйте кофеин

Он может увеличить или уменьшить уровень энергии в зависимости от того, когда и сколько его употреблять. Не употребляйте много кофеина после обеда и непосредственно перед сном.

Если изменение образа жизни вам не помогает — стоит обратиться к врачу.

Читайте также: Забудьте о мясе. Цены в Украине вышли в открытый космос и их не догнать

Постоянная усталость может быть симптомом многих заболеваний, в частности диабета, сердечно-сосудистых болезней, артрита, анемии, заболеваний щитовидной железы, апноэ или синдрома хронической усталости.

Будьте внимательны к себе, ведите здоровый образ жизни и при необходимости консультируйтесь с врачом", — поделилась Ульяна Супрун.

Facebook Ульяны Супрун Советы от Ульяны Супрун

Напомним, ранее Супрун рассказала о вреде синего света смартфонов, а также дала инструкцию по правильной чистке зубов.