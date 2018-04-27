Супрун объяснила, за что и сколько будут получать врачи по новой системе

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. С июля 2018 года украинские врачи будут получать 370 грн за прием одного взрослого пациента. Это базовый тариф за лечение пациентов от 18 до 39 лет, заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в эфире 1+1.

Если на прием записался человек 65 лет и старше, за него заплатят уже 740 грн. Лечение детей до 5 лет оценили в 1480 грн в год.

"Это не зарплата врача, а доход за каждую подписанную декларацию. Идея коэффициентов в том, что молодые люди от 18 до 40 лет в основном не ходят к врачу часто. Поэтому за них самый низкий тариф. Дети и пожилые люди намного чаще болеют", сообщила Супрун.

При условии обслуживания тысячи пациентов среднего возраста в год врач может получить 370 тысяч гривен, что составляет более 30 тысяч гривен в месяц.

"В 2020 наши медработники будут освобождены от тарифной сетки. И будет не минимальная зарплата, а по стажу, количеству пациентов и нагрузке. Да и сейчас есть нагрузки, что можно оплачивать больше, но это и от врачей зависит. Средства уже вложены в субвенцию, но врачи должны решать, какие надбавки могут давать. Много врачей и медсестер в коммунальных больницах получают 3,5 или 3,8 тыс. грн. Некоторые получают 7, 8, 10 тыс. грн в зависимости от премий", — отметила Супрун.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил тарифы на предоставление медицинской помощи. За одного пациента, подписавшего декларацию, врач будет получать 370 грн в год.