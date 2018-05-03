Супрун сообщила о случаях мошенничества во время подписания меддекларации

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Врачи и лица, уполномоченные подписывать декларации о выбор врача в медицинских учреждениях, не имеют права вносить в систему персональные данные украинцев без ведома и подписи пациента, заявила и.о. министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун.

Глава МОЗ сообщила о ситуации, когда человек пришел в медицинское учреждение, чтобы подписать декларацию с врачом, которого выбрал, но оказалось, что в электронной системе здравоохранения уже содержатся его персональные данные и декларация, которую он никогда не подписывал.

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"Это мошенничество с целью завладения государственными деньгами, и ответственность за такие действия будет соответствующая Уголовному кодексу", – написала Супрун на своей станице в Facebook.

Она уточнила, что граждане могут подавать заявление о прекращении декларации в произвольной форме или подписать декларацию с другим врачом, в таком случае предварительная декларация в системе автоматически аннулируется.

Кроме того, МОЗ в своих рекомендациях указывал, что один врач может обслуживать максимум 2 000 пациентов, "но могут быть и исключительные ситуации".

Facebook Ульяны Супрун Комментарий Ульяны Супрун

"Перед началом выплат работники Национальной службы здоровья будет внимательно изучать все декларации, поступившие от медучреждений. Если они будут сталкиваться с подобными ситуациями и от медучреждений не будет предоставлено разумных объяснений — Служба передавит заявления в компетентные органы… Вы также можете обратиться с жалобой в то заведение, где была подписана декларация о выборе врача и использованы персональные данные, без вашего ведома", — добавила Супрун.

Напомним, ранее в Минздраве разъяснил, как подписать декларацию с педиатром.