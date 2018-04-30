Кто хочет жить - в очередь! Медреформа с 370 грн за пациента… в год

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Определились с суммами

Пока кампания по подписанию деклараций с врачами в самом разгаре, Минздрав объявил, сколько Национальная служба здоровья будет платить семейным врачам за каждого пациента, который подписал с ними соглашение. Финансирование медицинской отрасли по новым принципам, как ожидается, должно начаться уже в июле.

Так, базовая ставка тарифа на лечение составляет 370 грн в год на пациента. Также разработано 5 тарифных разрядов, в зависимости от возрастной группы пациентов. Таким образом, базовая ставка будет умножаться на пять коэффициентов:

с 0 до 5 лет — 4 – 1480 гривен;

с 6 до 17 лет — 2,2 – 814 гривен;

с 18 до 39 лет — 1 – 370 гривен;

с 40 до 64 лет — 1,2 – 444 гривен;

свыше 65 лет — 2 – 740 гривен.

При этом оплата за обслуживание пациентов из "красного" списка – пациента, который не выбрал своего врача и не подписал с ним декларацию, составляет 240 грн. По отношению к ним не применяются корректировочные коэффициенты.

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Кроме того, в случае, если медобслуживание пациента, подписавшего декларацию, осуществляется в горных населенных пунктах, корректировочный коэффициент составляет 1,25 (462 грн).

Как уточнили в профильном ведомстве, причина в разнице оплаты по этим категориям заключается в том, что врач должен уделять пациенту разное количество времени и внимания.

Напомним, что ранее в МОЗ утвердили Порядок оказания медицинской помощи для врачей первичного звена. Согласно документу, оптимальное количество пациентов семейного врача — 1 800, терапевта – 2 000, педиатра – 900. Однако в зависимости от демографических, инфраструктурных и иных особенностей населенного пункта количество пациентов может меняться.

Копейки на врачей и пациентов

Вместе с тем, медсотрудники и специалисты более чем скептично оценивают озвученные Минздравом суммы, которые врачам будут платить за пациентов.

Врач общей практики-семейный врач Артем Кардаш считает, что заявления о больших доходах врачей с действием медреформы – вранье и популизм, так как медики из этих начислений будут оплачивать коммунальные услуги, зарплату вспомогательного медперсонала, аренду помещения и т.д.

"Потому что когда наши "реформаторы" в кавычках людям, тем, кто не крути, никак не соприкасаются с медициной, они рассказали очень красивую историю насчет этих денег. То есть теоретически да, за каждого человека, возьмем среднего, например, человека, один врач набирает 1 800 пациентов, допустим, ему платят за это в среднем 370 гривен. Это получается в месяц около 62 тысяч, так? (если брать число в 2000 пациентов – Ред.)", — сказал Кардаш в эфире радиостанции "Голос Столицы".

Он подчеркивает, что власти умолчали о том, что из этих средств врач должен будет содержать всю больницу, всю свою поликлинику.

"Сюда входят анализы, платное направление специалистов, сюда входят льготные лекарства так называемые. Как вы думаете, что останется врачу? Понимаете, там очень скользко и непрозрачно в этих приказах описана эта реформа. Там написана очень интересная история, то есть анализы, которые гарантирует государство человеку, то есть туда входит общий анализ крови, мочи, холестерин, глюкоза и так далее. Только они опять же не говорят, сколько раз человек может делать их. То есть по каким критериям я, например, буду оценивать", — уточнил Крадаш.

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Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк, в свою очередь, отмечает, что мизерные суммы, выделяемые на здравоохранение населения, делают медицину опасной.

"8 или 10 долларов в год на одного украинца на все здравоохранение — это просто фантастика. Если где-то что-то существует за такие деньги, нужно привозить сюда специалистов по организации из Европы и показывать, как можно за 10 долларов обеспечить систему — она плохая. За 20 долларов — в Молдове, в Белоруссии — в два раза больше, в Польше — 2 тысячи долларов, в Германии — 4,5 тысячи евро на одного гражданина страны. За 4,5 тысячи можно что-то реформировать, а что можно реформировать, а что за 10 долларов? Это бедная медицина для бедных людей. Это страшно опасная медицина, это медицина, которая убивает", — отметил специалист.

Первые итоги деклараций

Напомним, что 2 апреля в Украине стартовала первый этап медицинской реформы, которую в СМИ успели окрестить геноцидом. В начале месяца в стране началась кампания по выбору врача первичной медицинской помощи и подписанию с ним декларации.

За три недели уже подписано более миллиона деклараций о выборе врача, больше всего — в Киеве, Харьковской, Винницкой, Донецкой и Днепропетровской областях. 73% пациентов, подписавших декларации, выбирают семейных врачей. Общее количество врачей, которые могут подписывать декларации, — более 18 тыс.

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Наряду с этим, кампания по декларациям ознаменовалась не одним скандалом. Сначала выяснилось, что не все врачи успели освоить компьютер, были случаи заполнения деклараций на бумаге. Также не все медицинские учреждения успели подключиться к электронной системе здравоохранения (eHealth). Однако основная проблема — в обслуживании пациентов при выборе врача — отказ в подписании декларации из-за места регистрации. Такие случаи фиксировались по всей Украине.

Также еще одна большая трудность – нехватка кадров, что тоже касается всей страны. Например, в Мелитополе Запорожской области в первом Центре первичной медико-санитарной помощи из-за нехватки кадров для подписания деклараций люди выстраиваются в огромные очереди и часами томятся у кабинетов врачей.

По данным материалов открытых источников интернет