наверх
28.04.201811:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Инфографика

    Сила медреформы. Сколько медики будут получать за пациентов

    (обновлено: )90
    О том, сколько будут медики получать за каждого пациента, подписавшего с ним декларацию, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Сколько медики будут получать за пациентов
    РИА Новости Украина

    370 гривен будет получать медучреждение за каждого украинца, которого оно обслужит. Деньги  будет выделять Национальная служба здоровья на тех пациентов, которые подписали декларацию  с поликлиникой.

    Кроме того, были  утверждены корректирующие коэффициенты для пяти возрастных групп.

    Тем временем национальная кампания по выбору врача в Украине продолжается. Уже более 1,6 млн украинцев подписали декларации с семейными врачами, терапевтами или педиатрами.

    Смотрите также: Мифы Супрун: чем глава Минздрава заслужила Шнобелевскую премию

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Мультимедиа
    Инфографика
    Фотоленты
    Видео
    Темы дня
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи