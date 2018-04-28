Сила медреформы. Сколько медики будут получать за пациентов

370 гривен будет получать медучреждение за каждого украинца, которого оно обслужит. Деньги будет выделять Национальная служба здоровья на тех пациентов, которые подписали декларацию с поликлиникой.

Кроме того, были утверждены корректирующие коэффициенты для пяти возрастных групп.

Тем временем национальная кампания по выбору врача в Украине продолжается. Уже более 1,6 млн украинцев подписали декларации с семейными врачами, терапевтами или педиатрами.

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