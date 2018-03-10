Конфликт между гендиректором Института сердца и Минздравом Украины — это не личное противостояние между Борисом Тодуровом и Ульяной Супрун, утверждают авторитетные врачи: в украинской медицине сегодня сложилась катастрофическая ситуация.
Директор Института сердца, украинский кардиохирург Борис Тодуров в интервью РИА Новости Украина ответил на обвинения Минздрава и рассказал, что именно заставило его вынести конфликт в публичную плоскость и собирается ли он покинуть Украину.
С началом года в Украине вокруг Минздрава разразился грандиозный скандал: хирург-кардиолог, создавший с нуля Киевский Центр сердца открыто обвинил главу министерства Ульяну Супрун в преступной халатности, повлекшей за собой тысячи смертей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".