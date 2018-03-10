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    Борис Тодуров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Юрий Крысин. Архивное фото
    Тодуров пояснил, как Крысин оказался в детском отделении института сердца
    16:04 02.03.2018
    234
    Директор Института сердца заявил, что Крысин покинул медучреждение сразу же после инцидента с зеленкой. По словам Тодурова, "этот пациент такой же, как и все".
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    Год Супрун. Год цинизма, лжи и дешевого пиара
    10:22 27.07.2017
    12904Медреформа или медицинский геноцид?
    За год работы в должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в глазах украинцев превратилась из человека, на которого возлагались огромные надежды, в "доктора Смерть".
    Министерство здравоохранения Украины
    Врачи поставили диагноз Минздраву: неадекватные профаны
    10:35 18.01.2017
    1673Медреформа или медицинский геноцид?
    Конфликт между гендиректором Института сердца и Минздравом Украины — это не личное противостояние между Борисом Тодуровом и Ульяной Супрун, утверждают авторитетные врачи: в украинской медицине сегодня сложилась катастрофическая ситуация.
    Борис Тодуров
    Тодуров: такой ненависти Минздрава к врачам я еще не видел
    11:58 17.01.2017
    26453Медреформа или медицинский геноцид?
    Директор Института сердца, украинский кардиохирург Борис Тодуров в интервью РИА Новости Украина ответил на обвинения Минздрава и рассказал, что именно заставило его вынести конфликт в публичную плоскость и собирается ли он покинуть Украину.
    Борис Тодуров
    Тодуров: из Украины я не уеду
    18:41 13.01.2017
    8796
    Украинский кардиохирург, директор Института сердца, профессор Борис Тодуров действительно получил приглашение от трех клиник за границей, однако он не собирается покидать Украину.
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    Сердце и пятки: Тодуров против Супрун
    17:39 11.01.2017
    7615Медреформа или медицинский геноцид?
    С началом года в Украине вокруг Минздрава разразился грандиозный скандал: хирург-кардиолог, создавший с нуля Киевский Центр сердца открыто обвинил главу министерства Ульяну Супрун в преступной халатности, повлекшей за собой тысячи смертей.
    Операция по пересадке сердца
    В Украине впервые пересадили искусственное сердце
    14:22 12.07.2016
    894
    По словам врача, использование искусственного механического сердца для больных с тяжелой сердечной патологией увеличивает их шансы выжить и дождаться необходимого для трансплантации донорского органа.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Юрий Крысин. Архивное фото
    Тодуров пояснил, как Крысин оказался в детском отделении института сердца
    16:04 02.03.2018
    234
    Директор Института сердца заявил, что Крысин покинул медучреждение сразу же после инцидента с зеленкой. По словам Тодурова, "этот пациент такой же, как и все".
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