Супрун опровергла популярный диагноз для беременных женщин

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем посте на Facebook опровергла один из самых популярных диагнозов, которые гинекологи ставят беременным женщинам.

Ранее Супрун опубликовала советы женщинам, как правильно принимать препараты для гормональной контрацепции.

"Гинекология — еще одна область медицины, где распространены мифы. Один из них — "тонус или гипертонус матки". Многие пациентки еще на ранних сроках беременности могут услышать от врача, что имеют эту проблему и начинают лечение, которое на самом деле совсем не нужно", — написала Супрун, которая сослалась на мнение акушера-гинеколога Наталии Лелюх.

"Когда женщина впервые делает УЗИ во время беременности и врач замечает, что мышцы матки сокращаются, это может быть вызвано нормальными и безопасными причинами: волнение будущей мамы, датчик УЗИ, сам факт беременности. Конечно же, что существует такой диагноз, как угроза прерывания беременности. Хотя, по мнению эксперта, этот срок не соответствует действительности, так как во время беременности угроза ее прерывания существует с самого начала и до конца. Пройдет она только после родов. Это, так же, как и аллергия на ананасы пройдет только тогда, когда их не станет", — уверена глава Минздрава Украины.

"Довольно забавно для стороннего наблюдателя, когда женщину с "тонусом матки", пытаются уложить на больничную койку при: полном отсутствии жалоб с его стороны; несмотря вагинальным датчиком; по заключению врача УЗИ, где большими буквами написано: гипертонус миометрия без всякой информации о длине шейки матки и состояние внутреннего зева. Поэтому, когда вы услышали это страшный приговор "тонус матки", не спешите сразу бежать в стационар, и лечить то, что не нужно лечить. Такого диагноза не существует", — советует Супрун.