НАПК внесло предписание Супрун из-за подчиненного

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) вынесло предписание исполняющей обязанности Министра здравоохранения Ульяне Супрун из-за конфликта интересов у ее подчиненного.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Нацагентство приняло решение о внесении предписания и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун в отношении директора Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Александра Ларина", — говорится в сообщении.

В НАПК заявляют, что Александр Ларин не проинформировал о наличии у него конфликта интересов, а именно — в его подчинении в течение длительного времени была жена.

Согласно предписанию, НАПК требует провести служебное расследование и привлечь виновное лицо к ответственности.

Ранее сообщалось, что Национальное агенство по предупреждению коррупции предупредило пользователей о временном отсутствии доступа к реестру е-деклараций.