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    НАПК внесло предписание Супрун из-за подчиненного

    (обновлено: )12710
    В НАПК сообщили, что принято решение о внесении предписания Ульяне Супрун в отношении директора Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Александра Ларина.
    Зарядка с Ульяной Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) вынесло предписание исполняющей обязанности Министра здравоохранения Ульяне Супрун из-за конфликта интересов у ее подчиненного.

    Василий Вакаров
    Facebook Василия Вакарова
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    Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

    "Нацагентство приняло решение о внесении предписания и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун в отношении директора Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Александра Ларина", — говорится в сообщении.

    В НАПК заявляют, что Александр Ларин не проинформировал о наличии у него конфликта интересов, а именно — в его подчинении в течение длительного времени была жена.

    Согласно предписанию, НАПК требует провести служебное расследование и привлечь виновное лицо к ответственности.

    Ранее сообщалось, что Национальное агенство по предупреждению коррупции предупредило пользователей о временном отсутствии доступа к реестру е-деклараций.

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