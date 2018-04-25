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    Общество

    НАПК сообщило об ограничении доступа к реестру е-деклараций

    (обновлено: )5001
    Национальное агенство по предупреждению коррупции сообщило, что доступ к публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, будет ограничен.
    Вывеска НАПК
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Национальное агенство по предупреждению коррупции предупредило пользователей о временном отсутствии доступа к реестру е-деклараций.

    Об этом сообщает пресс-служба НАПК на своей странице в Facebook.

    "Доступ к публичной части (https://public.nazk.gov.ua/) Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, будет ограничен с 26 апреля 2018 с 09:00 до 15:00", — говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось, что НАПК начало полную проверку электронных деклараций президента Украины Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов Кабинета министров за 2017 год.

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