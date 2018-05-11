Супрун призвала не спешить делать МРТ спины

PHILIPPE HUGUEN / AFP

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала медицинский совет о дорогостоящей, но зачастую бесполезной процедуре – магнитно-резонансной томографии спины.

"В Украине есть распространенная практика делать МРТ, когда пациент испытывает дискомфорт в спине. Это важная процедура, однако часто она не оправдана", — написала Супрун у себя в Facebook, ссылаясь на консультацию врача-нейрохирурга Вадима Ильяшенко.

По словам Супрун, МРТ назначается, если у пациента есть признаки серьезной патологии позвоночника или выраженный неврологический дефицит, что составляет около 1-2% от всех случаев боли в спине. Примером таких симптомов является нарушение чувствительности конечностей, слабость в мышцах, нарушение функции тазовых органов, появление боли ночью, повышение температуры и немотивированная потеря веса и пр. В остальных случаях (это 98-99% пациентов, обращающихся к врачу с проблемой боли в спине) МРТ не назначается.

"Пациентам с такими жалобами даются простые рекомендации: сохранение физической активности, при необходимости — нестероидные противовоспалительные препараты, специальные упражнения, массаж или мануальная терапия. Спустя 2-4 недели назначается повторный осмотр, и если есть необходимость – дается направление уже на МРТ", — советует глава Минздрава.

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Ранее Супрун в своем посте на Facebook опровергла один из самых популярных диагнозов, которые гинекологи ставят беременным женщинам.