Супрун: роста зарплат нет, пока просто догоняем инфляцию

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Зарплаты украинцев выросли на 24%, сообщили в Государственной службе статистики. В частности там отметили, что в марте средняя номинальная заработная плата штатного работника составила 8382 гривны. А это более, чем в два раза выше уровня минимальной заработной платы.

В то же время долги по зарплатам уменьшились всего почти на 1,5% и теперь составляет 1,278 млрд гривен.

Напомним, в этом году чиновники неоднократно заявляли, что минимальная зарплата возрастет, а, соответственно, средняя номинальная зарплата тоже.

За счет чего возросли зарплаты, рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины Людмила Супрун.

(текст публикуется на языке оригинала)

Те, що зарплати українців зросли майже на чверть, а борги несуттєво, але зменшились, наскільки це показово?

— Якщо ви пам’ятаєте в 2017 році було прийнято рішення про зростання мінімального рівня заробітної плати вдвічі. При цьому всі інші виплати, які пов’язані з мінімальною заробітною платою, прожитковим рівнем, пенсіями, соціальними виплатами залишилися на тому ж самому рівні. Так от коли відбулося таке проголошення про зростання заробітної плати, то частина заробітних плат вийшла із тіні, і тому був удаваним показник начебто зростання заробітної плати. Давайте подивимось, а за рахунок чого це відбувається? Перше – це легалізація з нижньої планочки трошки вище показників заробітної плати. А, з другого боку, чи є підстави економічні для такого зростання?

Я хотіла би привести приклад, розглядаючи одну дуже цікаву структуру, вона сьогодні цікавить абсолютно всіх – це НАК “Нафтогаз” України. Як у них змінюється заробітна плата, середня, мінімальна, максимальна. Чесно сказати, що дивишся і шок охоплює людину. В умовах, коли НАК “Нафтогаз” знизив видобуток нафти майже вдвічі, тобто падіння виробництва відбувається, знизив серйозно видобуток газу в Україні. Наприклад, взяти цифри, скажемо так, в період наприкінці 2013 року – на початку 2014 року Україна добувала 18,7 кубометра газу безпосередньо компаніями НАК Нафтогаз, а зараз це тільки 16,3, тобто є падіння. Так от на цьому фоні зростають заробітні плати, але які – загальний фонд заробітної плати зменшується на 1%, тому що людей звільняють з роботи, а от заробітна плата керівництва зростає майже до 3 млн грн. І це більше, ніж на майже 30%, навіть в зрівнянні з попереднім роком. Я вже не говорю, що це в 17 разів більше, ніж в 2014 році. От такі от перекоси в заробітній платі, особливо коли мова йде, наприклад, про державні корпорації, в яких не заробляють директори, в державних корпораціях працюють тисячі або десятки тисяч людей, які своєю працею заробляють гроші, а керівництво теж може одночасно з працівниками піднімати собі заробітну плату чи опускати, але не може так бути, щоб у керівництва “Нафтогазу” заробітна плата зростала в 20 разів, а у працівників на 3%. Тому от такі от перекоси, на жаль, у нас сьогодні мають місце і вони викликають величезне незадоволення з боку людей.

Тепер, що стосується іншого показника, який є об’єктивним і який треба прослідковувати не за один рік, не за один місяць і не за п’ять днів, треба прослідковувати хоча би за той час, який має Україна, як уже незалежна держава, а це значить за 27 років. Так от в зрівнянні з 2013 роком у нас відбулося падіння ВВП майже на 10%. І це означає, що підстав для зростання немає, існують процеси інфляційні, заробітна плата просто доганяє інфляцію. Якщо інфляцію штучно розкрутили буквально за 2-3 роки, ви пам’ятаєте, у нас в 2013 році був курс 8, теж достатньо високий по відношенню гривні до долара, зараз 26. Розкручування інфляції відбулося швидко, а заробітна плата в цей час практично не росла, тобто треба зробити такий висновок – економіка держави втрималася і зростала виключно за рахунок того, що люди не отримували заробітної плати і інших соціальних виплат. Так що приводів для великої радості зараз абсолютно немає, мені здається, що це просто в більшій мірі кожен намагається тепер відрапортувати тепер, щоб показати в передвиборчий період, а Україна знаходиться вже в стадії передвиборчого періоду, свої власні досягнення. Але люди оцінять досягнення не через показники, які диктує уряд чи проголошує уряд, а через власну кишеню. І люди дивляться, чи можуть вони на цю заробітну плату, яка трошки підросла, на проценти чи 3, чи 5, чи 10, купити теж саме, що вони купляли раніше, тому що все подорожчало, м’ясні продукти подорожчали, овочі – подорожчали, я вже не говорю про комунальні послуги і квартплату – в рази піднялась ціна на ці послуги, тому за ту ж саму заробітну плату люди сьогодні можуть менше купити товарів, менше отримати послуг.

Якщо спрогнозувати ситуацію, коли уряд збільшить мінімалку до 4200 грн, що відбуватиметься тоді, як це позначатиметься на економіці України?

— Збільшення мінімалки уже закріплено законодавством.

Ви говорили в ефірі колись, що це зобов’язання держави за таких умов підвищувати мінімальну заробітну плату.

— Дійсно, це зобов’язання держави – підвищувати мінімальну заробітну плату, але ці зобов’язання повинні виконуватись. Але найбільш головне – потрібно створювати умови, щоб люди у нас не виїжджали в інші країни за заробітком, в пошуках кращої долі, а залишалися тут і мали кращі умови, ніж закордоном, для розвитку бізнесу, для розвитку виробництва, для отримання заробітної плати і тоді не буде таких проблем. Я подивилася останню статистику, яка ж мінімальна середня заробітна плата в Польщі, поряд наш сусід, європейська країна, і ось їх середні заробітні плати і показники їх мінімальної заробітної плати значно перевищують українські, тому безумовно українці будуть їхати в Польщу на заробітки. І сьогодні Польща просто бере, як із джерела величезного, нашу робочу силу, громадян України залучають до Польщі, тому що наші люди всі кваліфіковані, достатньо кваліфіковані, високий рівень людей, які мають вищу освіту, і там люди мають більшу впевненість в майбутньому і більшу безпеку – до них не приходять кожні 5 хвилин працівники правоохоронних органів, всі структури їх не намагаються кожен день мучити хабарами і т.д., і т.д. І тому люди переїжджають в сусідні країни, і це найбільша небезпека. Якщо в Україні не будуть створені умови для нормального існування людей, для нормального ведення бізнесу, для нормального життя, для безпеки – це буде сама найбільша втрата і сама найбільша поразка нашої країни.

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