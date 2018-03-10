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    Дмитрий Розенфельд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Украину в мире не воспринимают самостоятельным игроком - Розенфельд
    23:56 10.12.2016
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    Маркетолог Дмитрий Розенфельд в эфире ГС заявил, что мировая общественность интересуется Украиной ровно настолько, насколько до нее доходят отголоски скандалов, происходящих в стране.
    Павел Розенко. Архивное фото
    Вакцинация: Розенко должен сделать прививку в прямом эфире – эксперт
    12:34 25.10.2016
    780Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    Маркетолог, директор маркетингового агентства Дмитрий Розенфельд в эфире "ГС" заявил, что вице-премьер должен своим примером показать украинцам, что вакцинации можно доверять.
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    Многие не доверяют вакцинации, а врачи признают побочные эффекты – эксперт
    12:10 25.10.2016
    2529Грипп: новая эпидемия, новые жертвы
    Маркетолог Дмитрий Розенфельд в эфире "ГС" пояснил, почему население не доверяет вакцинации, а также заявил, что и сами врачи признают наличие побочных эффектов от подобных прививок.
    Пожилая женщина покупает продукту в центре Киева.
    Розенфельд: реформы - это когда меняется жизнь простых граждан
    09:30 18.04.2016
    642Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Для того, чтобы в Украине изменилась экономическая ситуация и спало гражданское напряжение, нужно не ждать каких-то шагов от политиков, а меняться самим. Когда люди изменят себя - изменится и мир вокруг. Об этом сказал маркетолог Дмитрий Розенфельд.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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