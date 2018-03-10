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Для того, чтобы в Украине изменилась экономическая ситуация и спало гражданское напряжение, нужно не ждать каких-то шагов от политиков, а меняться самим. Когда люди изменят себя - изменится и мир вокруг. Об этом сказал маркетолог Дмитрий Розенфельд.