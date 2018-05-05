Украина впервые закупит "специфические сыворотки" от смертельных болезней

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Украина впервые на национальном уровне будет закупать сыворотки и иммуноглобулины против дифтерии, бешенства, столбняка, ботулизма и малярии. Информация об этом содержится в приказе №629, обнародованном на сайте Министерства охраны здоровья, сообщает пресс-служба ведомства.

"Это единственное лекарство, которые может спасти жизни людей, заразившихся смертельно опасными болезнями, такими как ботулизм, дифтерия, бешенство, столбняк и малярия. Ежегодно в Украине сотни людей болеют ими", — прокомментировала в Facebook и.о. главы МОЗ Ульяна Супрун.

По данным Минздрава, "в закупки включены 11 номенклатур". Препараты уже в этом году начнут закупать международные организации, отмечает "Украинская правда".

"Всего на закупку сывороток и иммуноглобулинов в 2018 году заложено 40 млн грн", — подчеркнули в министерстве.

"Сейчас все имеющиеся в Украине сыворотки и иммуноглобулины — гуманитарные грузы. С 2014 года производители их не регистрировали — это долгий и дорогостоящий процесс. Производители не готовы тратить время и деньги на регистрацию препаратов, которые не будут гарантированно закуплены. МОЗ, согласно закону, не может быть инициатором регистрации. Поэтому гуманитарные грузы до сих пор были единственным путем обеспечить граждан Украины специфическими сыворотками в случае необходимости", — уточнила Супрун.

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"Государственные закупки через международные организации позволяют заводить в Украину новые препараты без предварительной подачи производителя на регистрацию. Незарегистрированные в Украине препараты, прошедшие международную проверку качества и сертификацию, могут подаваться на тендер, и, в случае победы в тендере, регистрируются в Украине по упрощенной процедуре", — добавили в МОЗ.

Ранее сообщалось, что в Украине растет число заболевших корью.