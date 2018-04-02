Ректор медуниверситета Богомольца Амосова прокомментировала решение МОЗ

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Доктор Екатерина Амосова назвала действия чиновников Министерства охраны здоровья беспрецедентными, аналогов которым не было за всю историю отечественной системы медицинского образования.

В понедельник, 2 апреля, стало известно, что МОЗ досрочно разорвал контракт с ректором Национального медуниверситета имени А. Богомольца Екатериной Амосовой.

"Мною и всей командой университета был своевременно подготовлен и представлен отчет о нашей работе в ВУЗе за 2017 год. Он был утвержден на конференции трудового коллектива НМУ и заседании попечительского совета университета. Поддержана и линия перспективного развития нашего учебного заведения. Отчет, который на протяжении двух месяцев не вызывал вопросов, был направлен и в наше профильное министерство. Теперь же предъявлены не только голословные обвинения за минувший год, но и за период с 2014 по 2016 годы. Это при том, что в прошлом году, уже после проверок, отчет ректора за 2016 год был принят МОЗом", — цитируют Амосову "Украинские новости".

Агентство отмечает, что среди аргументов МОЗи, предоставленных в приказе о разрыве контракта с ректором, ни слова не говорится о программе "Крок-1", которая ранее стала причиной отстранения Амосовой от должности. Ректор особо подчеркнула тот факт, что, обвиняя ее в игнорировании распоряжения прибыть в министерство на заседание комиссии для персонального отчета за 2017 год, чиновники Минздрава попросту проигнорировали собственное распоряжение. Этим документом Амосова на период работы комиссии была отстранена от выполнения функциональных обязанностей. И, по убеждению ректора, она попросту не имела юридического права представить отчет деятельности ВУЗа за 2017 год.

Читайте также: Соцсети о стартовавшей медреформе: кто уже нашел своего врача?

"Я ни в коей мере не держусь за "кресло" ректора! У меня — достаточно работы, как в научной сфере, так и как практикующего врача. Единственное, за что я опасаюсь, что после моего противоправного увольнения, навязанный университету руководитель устроит в НМУ тотальные чистки, которые свернут все демократические процессы в нашем ВУЗе", — заявила Амосова.

Согласно приказу, Екатерина Амосова, будет исполнять обязанности ректора НМУ до 16 апреля. Однако она уже заявила, что собирается оспорить свое увольнение. В ближайшее время Екатерина Амосова вместе с адвокатами подготовит соответствующий иск и будет отстаивать свои права в судебных инстанциях.