Выбор семейного врача. МОЗ сообщил статистику за первый день кампании

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В первый день национальной кампании "Врач для каждой семьи" около 12 500 граждан уже подписали декларацию со семейным врачом, сообщил заместитель министра охраны здоровья Павел Ковтонюк.

В понедельник, 2 апреля, в Украине стартовала кампания по выбору врача первичной медицинской помощи — "Врач для каждой семьи". Это первый этап медицинской реформы.

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"Около 12 500 пациентов определились со своим врачом. Это нормальное количество. Центральная база электронной системы отработала в штатном режиме, на нормальной скорости. Были случаи, когда "подвисало" локально, их решали", — написал Ковтонюк на своей странице в Facebook.

При этом, по его данным, имели место "случаи очередей". "Однако в целом без чрезмерного ажиотажа. Были отдельные случаи некорректного поведения в медучреждениях (отказа, заполнения на бумаге и т.д.). Их зафиксировали", — добавил замминистра.

"Словом, начали спокойно и уверенно. Мониторим ситуацию. Реагируем на трудности. Призываем ответственно и без спешки выбирать своих врачей", — добавил Ковтонюк.

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Как сообщают в МОЗе, в рамках кампании по выбору врача первичной медпомощи украинцы должны подписывать декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром. На основе этих документов пациент будет закреплен за конкретным врачом. При этом врач будет получать зарплату в зависимости от того, сколько пациентов подписали с ним декларацию. Начисление такой оплаты по новым принципам начнется с 1 июля.

Инфографика: Выбираем врача: как подписать декларацию с доктором