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    Общество

    Выбор семейного врача. МОЗ сообщил статистику за первый день кампании

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (323)

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    Заместитель министра охраны здоровья Павел Ковтонюк утверждает, что в день запуска национальной кампании "Врач для каждой семьи" декларации подписали более 12 500 украинцев.
    Министерство здравоохранения Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В первый день национальной кампании "Врач для каждой семьи" около 12 500 граждан уже подписали декларацию со семейным врачом, сообщил заместитель министра охраны здоровья Павел Ковтонюк.

    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В понедельник, 2 апреля, в Украине стартовала кампания по выбору врача первичной медицинской помощи — "Врач для каждой семьи". Это первый этап медицинской реформы. 

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    "Около 12 500 пациентов определились со своим врачом. Это нормальное количество. Центральная база электронной системы отработала в штатном режиме, на нормальной скорости. Были случаи, когда "подвисало" локально, их решали", — написал Ковтонюк на своей странице в Facebook.

    При этом, по его данным, имели место "случаи очередей". "Однако в целом без чрезмерного ажиотажа. Были отдельные случаи некорректного поведения в медучреждениях (отказа, заполнения на бумаге и т.д.). Их зафиксировали", — добавил замминистра.

    "Словом, начали спокойно и уверенно. Мониторим ситуацию. Реагируем на трудности. Призываем ответственно и без спешки выбирать своих врачей", — добавил Ковтонюк.

    Facebook Павла Ковтонюка
    Комментарий Павла Ковтонюка

    Как сообщают в МОЗе, в рамках кампании по выбору врача первичной медпомощи украинцы должны подписывать декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром. На основе этих документов пациент будет закреплен за конкретным врачом. При этом врач будет получать зарплату в зависимости от того, сколько пациентов подписали с ним декларацию. Начисление такой оплаты по новым принципам начнется с 1 июля.

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