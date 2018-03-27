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    Общество

    В МОЗ утвердили "Правила оказания первой помощи"

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    Министерство здравоохранения Украины составило новые правила оказания первой помощи, которыми с 1 июля должны руководствоваться все учреждения первичной медицинской помощи.
    Врачи в одной из больниц в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины составило объемный документ для терапевтов, педиатров и семейных врачей, в котором указывается перечень услуг учреждений по оказанию первой помощи.

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    С 1 июля абсолютно все учреждения первичной медицинской помощи должны руководствоваться документом.

    "Терапевты, педиатры и семейные врачи будут наблюдать за вашим состоянием здоровья (или состоянием здоровья вашего ребенка), ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, патологические, физиологические (во время беременности) состояния. Так же терапевты, педиатры и семейные врачи будут вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями. При необходимости ваш врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи — лора, эндокринолога, хирурга и т.д. — будет консультироваться с ним относительно вашего лечения", — сообщает Минздрав.

    В Минздраве отметили, что оптимальный объем практики для семейного врача составляет 1800 пациентов, терапевта — 2000, педиатра — 900.

    "Ваш врач также оказывать неотложную помощь при остром расстройстве физического или психического здоровья, если не требуется экстренной, специализированной или высокоспециализированной медпомощи…. В компетенции врача первички — наблюдение за здоровым ребенком, неосложненной беременностью и отдельные услуги паллиативной помощи. Ваш врач также выдаст нужную справку, листок нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы и тому подобное", — сообщает Минздрав.

    Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что диагноза "вегето-сосудистая дистония" не существует в международной медицине.

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