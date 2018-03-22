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    Выбираем врача: как подписать декларацию с доктором

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (308)

    (обновлено: )29901
    В апреле в Украине начинается национальная кампания по выбору врача: украинцы смогут выбрать терапевтов, педиатров или семейных врачей, но только в тех учреждениях, которые подключились к электронной системе здравоохранения.
    Медреформа пошагово: как подписать декларацию со своим врачом. Инфографика
    РИА Новости Украина

    С апреля украинцы будут подписывать декларации с выбранными терапевтом, педиатром или семейным врачом. Для этого нужно: 

    — Обратиться в медучреждения, где работает выбранный доктор. С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный. Для ребенка понадобится свидетельство о рождении. Важно: поликлиника должна быть подключена к системе "Электронное здоровье".

    — В медучреждении проверят данные и внесут их в систему. Это может быть либо регистратор, медсестра или врач.

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    — Декларации заключаются исключительно в электронной форме — не будет никаких бланков, форм, печатей — только подтверждение с помощью кода из смс-сообщения.

    — После этого работник медучреждения должен распечатать экземпляр декларации с пациентом.

    — Если в документе все правильно, то он подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр остается в медучреждении, второй — у пациента.

    — Работник медучреждения после этого накладывает электронную цифровую подпись на декларацию и направляет ее в систему "Электронное здоровье".

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