Выбираем врача: как подписать декларацию с доктором

С апреля украинцы будут подписывать декларации с выбранными терапевтом, педиатром или семейным врачом. Для этого нужно:

— Обратиться в медучреждения, где работает выбранный доктор. С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный. Для ребенка понадобится свидетельство о рождении. Важно: поликлиника должна быть подключена к системе "Электронное здоровье".

— В медучреждении проверят данные и внесут их в систему. Это может быть либо регистратор, медсестра или врач.

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— Декларации заключаются исключительно в электронной форме — не будет никаких бланков, форм, печатей — только подтверждение с помощью кода из смс-сообщения.

— После этого работник медучреждения должен распечатать экземпляр декларации с пациентом.

— Если в документе все правильно, то он подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр остается в медучреждении, второй — у пациента.

— Работник медучреждения после этого накладывает электронную цифровую подпись на декларацию и направляет ее в систему "Электронное здоровье".