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    В Киеве нет сывороток от дифтерии и ботулизма - КГГА

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (123)

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    По словам директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, сыворотки против ботулизма в качестве лечебного препарата нет, как и против дифтерии.
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    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Сыворотки против ботулизма и дифтерии в Киеве нет, сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.

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    "Что касается сыворотки против ботулизма в качестве лечебного препарата, то ее нет, как и против дифтерии. Поставщик у нас — Министерство здравоохранения. Когда были случаи — было 10 случаев ботулизма в Киеве в прошлом году, то больные сами покупали. К большому сожалению, такова ситуация, и мы не можем на нее повлиять", — отметила Гинзбург.

    Директор Департамента здравоохранения КГГА со ссылкой на Минздрав уточнила, что в Украине есть противодифтерийная сыворотка, полученная как гуманитарная помощь.

    "Но в области она не направлена, и говорить о ее количестве я не могу", — отметила она.

    Что касается предотвращения ботулизма — она посоветовала соблюдать правила хранения продуктов питания.

    "От остальных болезней в Киеве есть вакцины", — заверила Гинзбург.

    "Что касается наличия вакцин против дифтерии — она есть в достаточном количестве для всех возрастных категорий. Уже вакцинировано более 23 тыс. человек, среди них 3 тыс. — это взрослые. Вспышки не будет, если все будут вакцинироваться", — добавила она.

    Ранее сообщалось, что в Рубежном Луганской области зафиксирован и лабораторно подтвержден первый случай заболевания дифтерией

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