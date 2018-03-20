Голубовская: два слова об особенностях ботулизма в Украине

РИА Новости Украина

С начала 2017 года по 15 ноября в Украине от ботулизма погибли уже 11 людей. При этом директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург предупреждала: сыворотки против ботулизма и дифтерии в Киеве нет.

"Что касается сыворотки против ботулизма в качестве лечебного препарата, то ее нет, как и против дифтерии. Поставщик у нас — Министерство здравоохранения. Когда были случаи — было 10 случаев ботулизма в Киеве в прошлом году, то больные сами покупали. К большому сожалению, такова ситуация, и мы не можем на нее повлиять", — заявляла Гинзбург.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская обращает внимание на то, что ботулизм в развитых странах достаточно редкое явление (в Германии — менее 10 случаев в год, в Украине — до 200) и обычно возникает при употреблении домашней консервации, в отличие от Украины, где ботулизм связан с промышленным производством.

"47-летняя женщина и ее 51-летний муж заболели ботулизмом с быстрораспространяющимся нисходящим параличом с развитием паралитической кишечной непроходимости, все это возникло примерно через 72 часа после приема домашних консервированных бобов….В соответствии с немецкими руководящими принципами антитоксин НЕ НАЗНАЧАЛСЯ из-за того, что диагноз был установлен после 72 часов от начала болезни, в Германии антитоксин вводится ТОЛЬКО в течение первых 24 часов от начала заболевания. Обоим пациентам был проведен длительный курс интенсивной терапии, только на искусственной вентиляции легких они провели 5 месяцев (!), после чего наступило полное выздоровление", — пишет Голубовская у себя в Facebook.

Пресс-служба МОЗ Украины Врач-инфекционист Ольга Голубовская

По ее словам, ботулизм заболевание очень своеобразное.

"В Украине сыворотка вводится в ЛЮБЫЕ сроки от момента постановки диагноза, и это очень правильно, в клинике в подавляющем большинстве случаев мы видим заметный эффект после ее введения; более того, при очень тяжелом течении заболевания мы вводим сыворотку повторно (также мы поступали при дифтерии, причем обязательно отмечали в истории болезни, что введена сыворотка из другой партии)", — отмечает Голубовская.

И вот немецкие доктора поднимают вопрос о том, что рекомендации по введению антитоксина только в первые 24 часа после употребления продукта в их стране должны быть поставлены под сомнение и изменены, особенно в случае прогрессирования заболевания и обнаружения токсина в крови больных, ибо ряд сообщений говорит об эффективности введения его и в более поздние сроки, естественно, рандомизированных исследований по этому поводу нет и быть не может, добавляет врач-инфекционист.

"Но в нашей стране абсолютно однозначно — сыворотка (антитоксин) должны вводиться ВСЕГДА при наличии выраженной клинической симптоматики, но, конечно, чем раньше, тем лучше. Помимо всего прочего, важной особенностью, отличающей нас от цивилизованных стран, является недостаточная укомплектованность стационаров не только дыхательным оборудованием, но, особенно в последние годы — и анестезиологами/реаниматологами, что, естественно, увеличивает риски неблагоприятного исхода болезни", — резюмирует Голубовская.

facebook.com/ogolubovska Пост в ФБ Ольги Голубовской, часть 1