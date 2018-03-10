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    Евгения Менжулина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Медицинский работник. Архивное фото
    Инфекционист: от кори нет страховки
    08:19 12.01.2018
    2903Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    По словам Евгении Менжулиной, в Украине эпидемия кори, но у родителей есть все шансы уберечь детей от заражения.
    Медсестра набирает лекарство в шприц. Архивное фото
    Врач-инфекционист об эпидемии кори и вакцинации
    08:15 19.12.2017
    724Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    В Украине заболеваемость корью выросла в 70 раз. В группу риска заболеваемости корью входят дети до 5 лет и молодые люди от 20 до 25 лет, подчеркнула Евгения Менжулина.
    Евгения Менжулина
    Вспышка кори: чем опасны осложнения?
    10:34 15.12.2017
    459Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Врач-инфекционист Евгения Менжулина считает, что чем больше население будет заинтересовано в прививании, тем легче будет побороть эпидемию.
    Исследование. Архивное фото
    После кори придет полиомиелит – медик
    08:55 20.11.2017
    1437Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Вакцинация от кори в Украине должна быть в принудительном порядке на контроле государства, считает Евгения Менжулина.
    Передача Украине вакцин от ботулизма и столбняка
    Врач: применять вакцину против ботулизма и столбняка надо правильно
    09:50 31.10.2017
    342Медреформа или медицинский геноцид?
    Привезенная в Украину сыворотка не должна быть сосредоточена в столице, а должна быть распределена по регионам, считает врач-инфекционист Евгения Менжулина.
    Валерий Харчишин
    Харчишин и бешенство. Мнение врача-инфекциониста
    14:13 08.08.2017
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    Музыкант Валерий Харчишин рассказал о том, как после укуса собаки безуспешно искал вакцину от бешенства, а врач-инфекционист Евгения Менжулина подчеркнула, что из-за плохого контроля эпидслужб жизнь людей - под большой угрозой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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