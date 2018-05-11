Отравление детей в Черкассах: Мнение врача-инфекциониста

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Во время школьной линейки 8 мая в Черкассах дети начали терять сознание. В результате 53 ученика и четыре учителя были госпитализированы, 11 детей попали в реанимацию.

В связи с массовым отравлением детей в Черкассы безотлагательно вылетели премьер-министр Владимир Гройсман, и.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун и глава ГСЧС Владислав Чечеткин.

Позже на брифинге Владимир Гройсман заявил, что вещество, из-за которого произошло массовое отравление, не находится ни в воздухе, ни на почве, ни в воде. Далее более детальные исследования будут делать в лабораториях.

Официальную позицию Минздрава по ситуации в Черкассах озвучил спикер ведомства Александр Ябчанка: "Врачи констатируют, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция, в том числе 11 детей до сих пор находятся в реанимационном отделении, их состояние стабильное. Всего в областную больницу обратилось 94 ребенка, 53 из них были госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. И сейчас установлено, что отравление произошло локально, только на территории, где проходила линейка, пострадавших за пределами школы нет. И мы ожидаем результатов анализов почвы, воды и воздуха".

Возможные причины отравления в Черкассах в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала врач-инфекционист Евгения Менжулина.

Голос Столицы Евгения Менжулина

Что такое ингаляционная токсическая реакция?

— Это тот токсический агент, он может быть любого происхождения: химического, биологического, физического. Но он поступает в организм человека с дыханием, то есть, через респираторные пути — через нос, через верхние дыхательные пути. И распространяется он с током крови непосредственно после того как он попал в легкие, произошел обмен токсического материала с кровью, и дальше уже токсические вещества током крови разносятся по всему организму. Но попал он непосредственно при вдыхании токсического вещества.

А есть какое-то токсическое вещество с такими симптомами, что может разложиться в воздухе, и чтобы его нельзя было при оперативном анализе установить?

— Любое токсическое вещество имеет свой период полувыведения. Военная токсикология и такие серьезные современные изобретения, — конечно, возможно все. Но сказать, чтобы оно стояло на вооружении у нашего врага, или у кого-то из тех, кто любит пошалить и пошутить, это достаточно дорогостоящие агенты и реактивы. Все-таки, какое-то время в почве, в пробах воздуха, в пробах с поверхности той же школы, здания, смывы получить токсического вещества можно. Главное, чтобы эти смывы были получены в первые часы с момента констатации отравления.

Это очень серьезно — 11 детей в реанимации. Какие могут быть последствия?

— Главное, что дети были вовремя госпитализированы. Врачи в принципе понимают и осознают, с какой степенью рисков они работают. В общем-то, все вот эти реанимационные предприятия при отравлениях, они в целом практически одинаковы, главное — вовремя провести дезинтоксикацию, то есть — это промывают наружные кожные покровы, внутренности, если так можно грубо сказать, есть специальные растворы, в наших лечебных учреждениях это не дефицит, это не вакцина, не сыворотка, это общеврачебные мероприятия. Так что, я думаю, что прогнозы достаточно благоприятные. Конечно, детский организм высоко подвержен действию токсических веществ, но грамотное своевременное оказание помощи, дезинтоксикационной терапии, в общем-то, должно привести без последствий к выздоровлению деток. Но здесь все зависит опять же, каждый организм, особенно дети, строго индивидуально. У кого-то есть какие-то осложнения. Кто-то аллергик в анамнезе. Сроки невозможно назвать. У некоторых, может быть, пару часов, у кого-то — и несколько суток.

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Когда подобное уже случилось, что надо делать в первую очередь?

— В первую очередь — это респираторные средства защиты. Банальный респиратор, понятно, у нас каждый день в кармане не лежит. Но можно или в несколько слоев сложить косынку, футболку, любая ткань под рукой, чтобы преградить нос и рот, желательно увлажнить перед этим, это тогда предупредит, своего рода будет фильтр для проникновения токсического агента в дыхательные пути. Пока вызывается скорая помощь, обязательно должен быть доступ проточной воды, чтобы совершить как можно быстро промывание, то есть, промыть, смыть с кожи, с поверхности токсический этот агент. Дальнейшее — это уже специфическая терапия — подача ингаляционного кислорода при тяжелых отравлениях, введение определенных растворов.

Напомним, журналист Александр Рыбалка сообщил, что в соцсетях ходят фантастические версии массового отравления школьников, а замначальника управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко заявил, что причина отравления пока неизвестна.

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