Дело о теракте. Суд о мере пресечения Рубану может пройти в пятницу - СМИ

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина."Украинская правда" со ссылкой на свой информированный источник в СБУ.
"Рубану сообщено о подозрении в присутствии защитника в пятницу", — сказал источник изданию.
Сообщается, что подозрение объявлено по статьям "незаконное обращение с оружием", "приготовление к преступлению" и "террористический акт".
Как сообщает "Страна", в тексте документа говорится о подготовке покушения на президента Украины, а также на первых лиц государства в Киеве.
По данным источника издания, материалы дела задержанного руководителя "Офицерского корпуса" везут в Шевченковский суд Киева для избрания меры пресечения, заседание может состояться уже 9 марта. Обвинение будет представлять военная прокуратура.
Представитель Службы безопасности Украины в свою очередь сообщил "Громадському радио", что Рубан помещен в СИЗО в Мариуполе.
В четверг вечером, 8 марта, в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Донецкой области. Позже эту информацию прокомментировали генпрокурор Юрий Луценко и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Напомним, Рубан неоднократно принимал участие в переговорах об обмене пленными, а также часто посещал неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В СМИ в его адрес часто звучат обвинения в связях с ФСБ РФ.