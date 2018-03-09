Дело о теракте. Суд о мере пресечения Рубану может пройти в пятницу - СМИ

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина.

Задержанный накануне руководитель украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан стал фигурантом уголовного дела о теракте и незаконном обращении с оружием, сообщает интернет-издание "Украинская правда " со ссылкой на свой информированный источник в СБУ.

"Рубану сообщено о подозрении в присутствии защитника в пятницу", — сказал источник изданию.

Сообщается, что подозрение объявлено по статьям "незаконное обращение с оружием", "приготовление к преступлению" и "террористический акт".

Как сообщает "Страна", в тексте документа говорится о подготовке покушения на президента Украины, а также на первых лиц государства в Киеве.

По данным источника издания, материалы дела задержанного руководителя "Офицерского корпуса" везут в Шевченковский суд Киева для избрания меры пресечения, заседание может состояться уже 9 марта. Обвинение будет представлять военная прокуратура.

Страна Текст подозрения Владимиру Рубану

Страна Текст подозрения Владимиру Рубану

Страна Текст подозрения Владимиру Рубану

Страна Текст подозрения Владимиру Рубану

Страна Текст подозрения Владимиру Рубану

Страна Текст подозрения Владимиру Рубану

Страна Текст подозрения Владимиру Рубану

Страна Текст подозрения Владимиру Рубану

Представитель Службы безопасности Украины в свою очередь сообщил "Громадському радио", что Рубан помещен в СИЗО в Мариуполе.

В четверг вечером, 8 марта, в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Донецкой области. Позже эту информацию прокомментировали генпрокурор Юрий Луценко и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Напомним, Рубан неоднократно принимал участие в переговорах об обмене пленными, а также часто посещал неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В СМИ в его адрес часто звучат обвинения в связях с ФСБ РФ.