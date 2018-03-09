В СБУ сообщили, где сейчас находится Рубан

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Задержанный накануне руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан находится в СИЗО в Мариуполе, пишет Громадське радіо со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ СБУ в Донецкой области Александра Чорнокожа.

"Информации о месте избрания Владимиру Рубану меры пресечения пока нет. Сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполе", — сказал он.

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Детали задержания в СБУ не сообщили.

В четверг вечером, 8 марта, в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Донецкой области. Позже эту информацию прокомментировали генпрокурор Юрий Луценко и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Напомним, Рубан неоднократно принимал участие в переговорах об обмене пленными, а также часто посещал неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В СМИ в его адрес часто звучат обвинения в связях с ФСБ РФ.