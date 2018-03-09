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    В СБУ сообщили, где сейчас находится Рубан

    Тема:

    Задержание Владимира Рубана в Донбассе (574)

    (обновлено: )75507
    Как сообщил представитель пресс-службы ГУ СБУ в Донецкой области, информации о месте избрания Владимиру Рубану меры пресечения пока нет, сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполе.
    Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации Офицерский корпус Владимир Рубан
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Задержанный накануне руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан находится в СИЗО в Мариуполе, пишет Громадське радіо со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ СБУ в Донецкой области Александра Чорнокожа.

    "Информации о месте избрания Владимиру Рубану меры пресечения пока нет. Сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполе", — сказал он.

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    Детали задержания в СБУ не сообщили.

    В четверг вечером, 8 марта, в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Донецкой области. Позже эту информацию прокомментировали генпрокурор Юрий Луценко и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. 

    Напомним, Рубан неоднократно принимал участие в переговорах об обмене пленными, а также часто посещал неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В СМИ в его адрес часто звучат обвинения в связях с ФСБ РФ. 

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