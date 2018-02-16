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    За подготовку терактов в Крыму украинец приговорен к длительному заключению

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    Андрей Захтей обвинялся российскими спецслужбами в подготовке диверсий в составе организованной группы, незаконном обороте оружия или боеприпасов, приобретении и сбыте официальных документов и госнаград, подготовке поддельных документов.
    Рассмотрение вопроса о продлении срока содержания под стражей Е. Панова и А. Захтея
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Верховный суд Крыма в пятницу приговорим обвиняемого в подготовке диверсий на полуострове гражданина Украины Андрея Захтея к 6,5 годам колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости.

    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    В Крыму задержан украинец, подозреваемый в шпионаже. Кадры ФСБ РФ

    "По совокупности преступления путем частичного сложения наказания окончательно назначить Захтею Андрею Романовичу в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с уплатой штрафа в размере 220 тысяч рублей (около 110 тысяч гривен — ред.) с отбыванием наказания в колонии строго режима", — зачитал приговор судья Сергей Погребняк.

    Адвокат Игорь Пивоваров после оглашения приговора сказал журналистам, что будет подавать апелляционную жалобу в Верховный суд России.

    Захтей обвинялся по пяти статьям УК РФ: в подготовке диверсий, в том числе в составе организованной группы, незаконном обороте оружия или боеприпасов, приобретении и сбыте официальных документов и госнаград, подготовке поддельных документов.

    В августе 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. По делу о подготовке диверсий задержаны Андрей Захтей и Евгений Панов.

    Ранее сообщалось, что Захтей заключил досудебное соглашение со следствием. Обвиняемый дал показания о подготовке украинской разведкой серии взрывов на полуострове.

    Напомним, 12 февраля ФСБ России сообщило о задержаниии в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже, возбуждено уголовное дело.

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