За подготовку терактов в Крыму украинец приговорен к длительному заключению

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Верховный суд Крыма в пятницу приговорим обвиняемого в подготовке диверсий на полуострове гражданина Украины Андрея Захтея к 6,5 годам колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости.

"По совокупности преступления путем частичного сложения наказания окончательно назначить Захтею Андрею Романовичу в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с уплатой штрафа в размере 220 тысяч рублей (около 110 тысяч гривен — ред.) с отбыванием наказания в колонии строго режима", — зачитал приговор судья Сергей Погребняк.

Адвокат Игорь Пивоваров после оглашения приговора сказал журналистам, что будет подавать апелляционную жалобу в Верховный суд России.

Захтей обвинялся по пяти статьям УК РФ: в подготовке диверсий, в том числе в составе организованной группы, незаконном обороте оружия или боеприпасов, приобретении и сбыте официальных документов и госнаград, подготовке поддельных документов.

В августе 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. По делу о подготовке диверсий задержаны Андрей Захтей и Евгений Панов.

Ранее сообщалось, что Захтей заключил досудебное соглашение со следствием. Обвиняемый дал показания о подготовке украинской разведкой серии взрывов на полуострове.

Напомним, 12 февраля ФСБ России сообщило о задержаниии в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже, возбуждено уголовное дело.