Глава МИД Британии заявил, что не хочет новой "холодной войны"

Andrew Matthews / POOL / AFP

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что не хочет новой "холодной войны" и не считает, что Россия представляет собой угрозу существованию Соединенного Королевства.

"Я хочу четко сказать: мы не хотим вовлекаться в новую "холодную войну", это было довольно-таки печальное время… Я вырос, искренне волнуясь, что нашу страну уничтожат с помощью ядерного удара. Я не думаю, что мы стоим перед угрозой существованию, но тем не менее, это угроза", — сказал Джонсон, выступая в среду в международном комитете палаты общин британского парламента и отвечая на вопрос о том, какого рода угрозы исходят от России.

Наличие дела об отравлении в Солсбери не означает, что все контакты с Россией должны быть приостановлены, заявил Джонсон. По его словам, общение в настоящее время "идет тяжело".

"Но это не значит, что все контакты должны быть прекращены, а все взаимодействие — остановлено, и я скажу вам, почему. Я верю, что Великобританией, несмотря ни на что, многие в России восхищаются. Есть много людей, которые хотят слышать… Они были очень разочарованы действиями России, которая закрыла Британский совет", — сказал глава МИД.

"Если у нас получится, то мы должны продолжить коммуникацию, продолжить протягивать руку дружбы российским гражданам", — сказал британский министр. По его словам, ограничительные действия Великобритании в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери направлены не на "простых русских", а на "путинский Кремль".

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство.

В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персона нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок.