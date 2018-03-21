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    В мире

    Главу Facebook вызвали для показаний в парламент Британии

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    Как сообщил глава парламентского комитета по цифровым технологиям, комитет неоднократно спрашивал Facebook, каким образом компании получают и хранят данные пользователей ее сайта, и, в частности, о том, не собиралась ли эта информация без их разрешения.
    Марк Цукерберг
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Главу Facebook Марка Цукерберга вызвали дать показания перед британскими парламентариями.

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    Как сообщил председатель парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дамиан Коллинз, это связано с возможным попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа.

    "Комитет неоднократно спрашивал Facebook, каким образом компании получают и хранят данные пользователей ее сайта, и, в частности, о том, не собиралась ли эта информация без их разрешения. Сотрудники Вашей (компании) постоянно преуменьшали этот риск и вводили комитет в заблуждение", — подчеркнул Коллинз.

    По его словам, "пришло время выслушать" позицию руководства корпорации в связи с "катастрофическим провалом" Facebook, допущенным в этой области.

    Как сообщалось ранее, бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии не исключает, что будет добиваться блокировки на территории республики социальных сетей, в том числе и Facebook, если ему не удастся договориться с их владельцами о регулировании политической рекламы.

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