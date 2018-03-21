Главу Facebook вызвали для показаний в парламент Британии

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Главу Facebook Марка Цукерберга вызвали дать показания перед британскими парламентариями.

Как сообщил председатель парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дамиан Коллинз, это связано с возможным попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа.

"Комитет неоднократно спрашивал Facebook, каким образом компании получают и хранят данные пользователей ее сайта, и, в частности, о том, не собиралась ли эта информация без их разрешения. Сотрудники Вашей (компании) постоянно преуменьшали этот риск и вводили комитет в заблуждение", — подчеркнул Коллинз.

По его словам, "пришло время выслушать" позицию руководства корпорации в связи с "катастрофическим провалом" Facebook, допущенным в этой области.

Как сообщалось ранее, бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии не исключает, что будет добиваться блокировки на территории республики социальных сетей, в том числе и Facebook, если ему не удастся договориться с их владельцами о регулировании политической рекламы.