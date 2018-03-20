Скандал РФ-Британия. Российские дипломаты покинули Великобританию

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Великобританию во вторник покинули двадцать три российских дипломата в соответствии с требованием властей, передает корреспондент РИА Новости.

В общей сложности дипломаты провели в аэропорту несколько часов. Достаточно длительное время они просидели в самолете, где проводились необходимые проверки. Дипломаты с семьями — в общей сложности порядка 80 человек — улетели в Москву спецрейсом из аэропорта Стэнстед.

Британские дипломаты, высылаемые из Москвы в рамках ответных мер России на действия Лондона, вернутся на родину в ближайшие дни.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".