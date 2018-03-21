Посольство Британии: Лондон предлагал Москве диалог по "делу Скрипаля"

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Представитель посольства Великобритании в Москве на брифинге в МИД РФ заявила, что Британия предлагала России диалог по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но не увидел конструктивного подхода.

"Министр иностранных дел моей страны пригласил посла России в Лондоне в Форис-офис, чтобы предоставить России отчет о том, что случилось. Россия к настоящему моменту не предложила нам объяснений о том, как этот агент попал и был использован в Великобритании, и не дала объяснений, почему Россия использует химическое оружие в обход международных правил. Вместо этого мы видим то, что касается искажения этой информации, и попытки скрыть факты", — сказала представитель британского посольства.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер против РФ, в том числе – были высланы 23 российских дипломатов и заморожены всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. В ответ на действия Великобритании Москва также высылает 23 британских дипломата, закрывается генконсульство страны в Санкт-Петербурге, а также прекращается деятельность Британского совета в России.